سامي مختار: انخفاض معدلات حوادث الطرق بنسبة 27% بسبب الشبكة القومية للطرق

قال المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، إننا نحتفل اليوم بذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، وهو الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام والذي تحييه منظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة.



وأضاف "مختار"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أنه في الماضي كان هناك زيادة مستمرة في أعداد حوادث الطرق في مصر كل عام، بينما الآن هناك انخفاض كبير في نسب حوادث الطرق بسبب الشبكة القومية للطرق التي انجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، أن نسبة حوادث الطرق بدأت في الانخفاض منذ عام 2017، حيث بلغ عدد ضحايا حوادث 3200 قتيل و11 ألف مصاب نتيجة حوادث الطرق خلال عام 2017، بينما الآن هناك انخفاض في معدلات حوادث الطرق بنسبة 27 % مقارنة بعام 2016 وفقًا لتقرير المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن شبكة الطرق كان لها دور كبير في حماية الأرواح إلى جانب دورها في تحقيق التنمية.

