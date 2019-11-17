عاجل| "راجح قاتل".. مرتضى منصور يترافع عن "شهيد الشهامة" في المنوفية

"مش هسيبه غير لما أخد حقه".. هكذا قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر في محافظة الدقهلية، منذ قليل، أمام مجمع محاكم شبين الكوم عن الشهيد محمود البنا، والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، وذلك قبل بدء جلسة محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الجاري.





ومن المقرر أن يترافع مرتضى منصور عن "شهيد الشهامة" خلال ثالث جلسات المحاكمة.





وكثفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، إجراءاتها حول مبنى محكمة شبين الكوم وفي شوارع المدينة، قبل انطلاق ثالث جلسات المحاكمة، وأغلقت الطرق المؤدية للمحكمة بوضع حواجز حديدية، فضلا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما منعت السيارات والدراجات النارية من المرور.





كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.