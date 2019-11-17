Advertisements
Advertisements
Advertisements

"Bala" يتخطى الـ 90 مليار روبية خلال الأسبوع المقبل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
في عالم حيث يختار أيوشمان كورانا سيناريو وشخصية من خارج الصندوق، ويجعل الجمهور يضحك بكوميديا غريبة مثل Bala H أو Dream Girl من قبله، جلب سيدهارت مالهوترا وريتيش ديشموخ عملًا فنيًا بارعًا يتمتع بقدر متساو من النشاط والعواطف والدراما والرومانسية، وهو فيلم Marjaavaan وقد لا ينجح هذا الأمر في نظر المنتقدين، ولكن الفيلم يحظى باستجابة إيجابية من جانب رابطة الأخوة والمحبين.


وكانت بداية Marjaavaan، التي ضربت الشاشات في 15 من نوفمبر، بداية لائقة في شباك التذاكر بعد حصوله على 7.3 مليار روبية في يوم الافتتاح، وفي اليوم الثاني حقق الفيلم أرباحًا تعادل أرباحه في اليوم الأول، وعلى الرغم من أن الفيلم حظى في يومه الثاني باستقبال كبير في شاشات العرض، وفي يوم السبت كسب "Marjaavaan" من شباك التذاكر 7.21 مليار روبية، مما رفع المجموع إلى 14.24 مليار روبية.


من المتوقع أن ينتج Marjaavaan الذي يعُرض في 2922 صالة عرض في الهند، 22 مليار روبية في اليوم الثالث من عطلة نهاية الأسبوع، وبحلول يوم الأحد، سيكسب الفيلم حوالي 20 مليار روبية، وفقًا لتقرير في شباك التذاكر في الهند. لكن الإختيار الحقيقي سيكون في الأسبوع القادم.


في اليوم الأول، تحولت صالات "ماهاراشترا، أوتار براديش، بيهار، حيدر أباد وجوجارات" إلى نعمة ل Marjaavaan، فيما يتعلق بمجموعة أفلام شباك التذاكر، غير أنها لم تكن تكسب أساسًا إلا من شاشات صغيرة في يومها الأول.


في Marjaavaan، قال سيدهارت عن دور راجو المجرم محلي، في حين تلعب تارا دور زويا، وهي فتاة خرقاء من كشمير وهي حبيبته، أما ريتيش الذي لعب في وقت سابق دورًا شريرًا في شخصية موهيت سوري الشريرة في فيلم Ek Villain، فقد اختار دورًا سلبيًا في Marjaavaan أيضًا، وتحدث ريتيش عن شخصيته في الفيلم وأنها كانت تحدي بالنسبة له.


يعمل Marjaavaan حاليًا بالتوازي مع فيلم أيوشمان كورانا الذي يقترب من حد ال 100 مليار روبية، وبحلول يوم الأحد، من المتوقع أن يبلغ Bala مبلغ ال 90 مليار روبية في الأسبوع القادم.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على فيديو يسخر منها

منذ حوالي 7 ساعات

منع نجمة شهيرة من الغناء في إحدى الحفلات!

منذ حوالي 3 ساعات

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 16 ساعة

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. ترامب يدخل المستشفى

منذ أقل من ساعة

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. مرتضى منصور يترافع عن "شهيد الشهامة" في المنوفية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

منذ حوالي 9 ساعات

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

منذ أقل من ساعتين

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

ريتيش ديشموخ يهنئ كاجول بعيد ميلادها الـ 44

أكشاي كومار ينشر أربعة بوسترات لفيلم Housefull 4 استجابة للجماهير (صور)

أكشاي كومار ينشر بوستر آخر لـ Housefull 4 يشعل حماس معجبيه على مواقع التواصل

ريتيش ديشموخ يحتفل بفوز شقيقيه في الانتخابات

شباك التذاكر لفيلم Marjaavaan يتخطى حاجز الـ7 مليار روبية

أرجون كابور يبدأ التصوير لفيلم جديد "بدون عنوان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

06:41 ص

عاجل.. ترامب يدخل المستشفى

08:56 ص

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

10:01 م

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

05:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status