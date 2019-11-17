"Bala" يتخطى الـ 90 مليار روبية خلال الأسبوع المقبل





وكانت بداية Marjaavaan، التي ضربت الشاشات في 15 من نوفمبر، بداية لائقة في شباك التذاكر بعد حصوله على 7.3 مليار روبية في يوم الافتتاح، وفي اليوم الثاني حقق الفيلم أرباحًا تعادل أرباحه في اليوم الأول، وعلى الرغم من أن الفيلم حظى في يومه الثاني باستقبال كبير في شاشات العرض، وفي يوم السبت كسب "Marjaavaan" من شباك التذاكر 7.21 مليار روبية، مما رفع المجموع إلى 14.24 مليار روبية.





من المتوقع أن ينتج Marjaavaan الذي يعُرض في 2922 صالة عرض في الهند، 22 مليار روبية في اليوم الثالث من عطلة نهاية الأسبوع، وبحلول يوم الأحد، سيكسب الفيلم حوالي 20 مليار روبية، وفقًا لتقرير في شباك التذاكر في الهند. لكن الإختيار الحقيقي سيكون في الأسبوع القادم.





في اليوم الأول، تحولت صالات "ماهاراشترا، أوتار براديش، بيهار، حيدر أباد وجوجارات" إلى نعمة ل Marjaavaan، فيما يتعلق بمجموعة أفلام شباك التذاكر، غير أنها لم تكن تكسب أساسًا إلا من شاشات صغيرة في يومها الأول.





في Marjaavaan، قال سيدهارت عن دور راجو المجرم محلي، في حين تلعب تارا دور زويا، وهي فتاة خرقاء من كشمير وهي حبيبته، أما ريتيش الذي لعب في وقت سابق دورًا شريرًا في شخصية موهيت سوري الشريرة في فيلم Ek Villain، فقد اختار دورًا سلبيًا في Marjaavaan أيضًا، وتحدث ريتيش عن شخصيته في الفيلم وأنها كانت تحدي بالنسبة له.





يعمل Marjaavaan حاليًا بالتوازي مع فيلم أيوشمان كورانا الذي يقترب من حد ال 100 مليار روبية، وبحلول يوم الأحد، من المتوقع أن يبلغ Bala مبلغ ال 90 مليار روبية في الأسبوع القادم.









في عالم حيث يختار أيوشمان كورانا سيناريو وشخصية من خارج الصندوق، ويجعل الجمهور يضحك بكوميديا غريبة مثل Bala H أو Dream Girl من قبله، جلب سيدهارت مالهوترا وريتيش ديشموخ عملًا فنيًا بارعًا يتمتع بقدر متساو من النشاط والعواطف والدراما والرومانسية، وهو فيلم Marjaavaan وقد لا ينجح هذا الأمر في نظر المنتقدين، ولكن الفيلم يحظى باستجابة إيجابية من جانب رابطة الأخوة والمحبين.