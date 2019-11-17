أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

طلب عصام عبد المنعم الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة إقالة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إذا خسر الفريق أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وأكد عصام عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية أنه لا يوجد ما هو أصعب من الخسارة أمام جزر القمر حتى لو كان الأمر مبكرًا لذلك وصعد المنتخب لأمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال عبد المنعم: "البداية كانت سيئة في لقاء كينيا والجميع شاهد مدى تواضع مستوى المنتخب وإذا خسرنا من جزر القمر فلن يكون هناك أسوأ من ذلك".

وأوضح أن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة غير مؤهلة ولم تضف أي جديد بل أثارت أزمات بدون مبرر.