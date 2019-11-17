منتخب فرنسا في نزهة أمام ألبانيا.. وديشامب بحتفل بإنجاز جديد

يخوض منتخب فرنسا ، مواجهة سهلة وتحصيل حاصل اليوم عندما يواجه ألبانيا مساء اليوم بملعب "كمال ستافا" ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، والتض ضمن الديوك الصعود إليها بعد الوصول الى النقطة 22 ، ويسعى منتخب فرنسا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل ضمان إنهاء مشواره في التصفيات وهو يعتلي صدارة المجموعة.