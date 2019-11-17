Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتخب فرنسا في نزهة أمام ألبانيا.. وديشامب بحتفل بإنجاز جديد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:28 ص
Advertisements
منتخب_فرنسا
منتخب_فرنسا
الفجر الرياضي
Advertisements
يخوض منتخب فرنسا ، مواجهة سهلة وتحصيل حاصل اليوم عندما يواجه ألبانيا مساء اليوم بملعب "كمال ستافا" ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، والتض ضمن الديوك الصعود إليها بعد الوصول الى النقطة 22 ، ويسعى منتخب فرنسا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل ضمان إنهاء مشواره في التصفيات وهو يعتلي صدارة المجموعة.

منتخب فرنسا يصعد رسمياً الى نهائيات "يورو2020"

وتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على منتخب تركيا صاحب المركز الثاني والذي تأهل أيضاً إلى بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، بينما يختل منتخب ألبانيا المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

مدرب منتخب فرنسا يحتفل بالمئوية مع الديوك

وعلى جانب آخر من المباراة يحتفل ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا اليوم بخوض المباراة الـ 100 على رأس الأدارة الفنية لـ"الديوك".

ونجح ديشامب في قيادة منتخب فرنسا للفوز ببطولة كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في روسيا، بينما فشل في قيادة منتخب بلاده للحصول على بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2016" حيث اكتفى بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثانى مباشرة الى النهائيات التى تقام بين يونيو يوليو المقبلين فى 12 مدينة للمرة الأولى فى تاريخ البطولة فى الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دورى الأمم العام المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب فرنسا ديشامب تصفيات أمم اوروبا اليورو 2020

أخبار تهمك

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 12 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

منذ أقل من ساعة

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ حوالي 11 ساعة

منع نجمة شهيرة من الغناء في إحدى الحفلات!

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ نصف ساعة

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

رونالدو يجهز حقائبه.. تعرف على الموعد وقيمة الصفقة

منذ أقل من ساعة

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على فيديو يسخر منها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

فرنسا تسحق أيسلندا برباعية

فرنسا ضد أندورا لعودة الانتصارات فى تصفيات يورو 2020

الكشف عن موعد عودة بوجبا من الإصابة

جريزمان وجيرو يقودان هجوم فرنسا أمام ألبانيا في تصفيات يورو 2020

موعد مباراة فرنسا و تركيا اليوم في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

(1/1).. ملخص مباراة منتخب فرنسا وتركيا في تصفيات يورو 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 ص

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

عاجل صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور يتفاجأ: "شكله عيان"

06:41 ص

مظهر شاهين يكشف علاقة "الساحر عزام" بالجن (فيديو)

05:33 ص

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

10:01 م

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status