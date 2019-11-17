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الزمالك يكشف عن تردد القناة الجديدة ZaMaLeK TV

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
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قناة الزمالك
قناة الزمالك
السيد علي
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ينتظر عشاق كرة القدم اليوم القناة الفضائية لنادي الزمالك، بعد انتظار طويل من قبل الجماهير الزملكاوية، ووفقاً لما صرح به رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور.

وأعلن في وقت سابق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موعد بدء بث قناة الزمالك منذ أيام للجماهير 
المناصرة للقلعة البيضاء، وهو ما ينتظره عشاق ومتابعي كرة القدم العربية والمصرية.

وكان قد أعلن رئيس الزمالك عن بدء البث بقناة الزمالك أمس السبت الموافق 16 نوفمبر 2019، من خلال مداخلة هاتفية قام بها فى برنامج "الزمالك اليوم" مع اللاعب السابق ومقدم البرامج الحالي خالد الغندور. 

ويعد يوم 16-11-2019 هو الموعد الرسمي المعلن لاطلاق قناة النادي الفضائية والتي تعد بمثابة النافذة الإعلامية لجميع محبي الزمالك، والتي إنتظروها طويلاً.

وأكد منصور خلال تصريحاته السابقة، أن الناقد الرياضي فتحي سند هو من سيرأس إدارة القناة، بالإضافة إلى العديد من الإعلاميين الرياضيين وعلى رأسهم الكابتن خالد الغندور.

وتابع رئيس الزمالك، مع الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، أن القناة ستحتوي على العديد من البرامج القوية، والتي ستحظي ينسب مشاهدات هي الأعلي في تاريخ الإعلام على حد وصفه. 

فيما سيتواجد في القناة 5 برامج رئيسية كما يلي:  توك شو رئيسي، وبرنامج ألعاب أخرى، وبرنامج ناشئين، وبرنامج أخبار، وبرنامج صباحي، بالإضافة إلي بعض الفقرات الأخري والتي تبث إنجازات النادي وخطط تطويرهن والتعريف بقطاعاته، والتأـكيد على مبادئ النادي خلال فقرات يتم بثها في أوقات أخري عبر الشاشة البيضاء.

وأنهي منصور حديثه أنه، سيبدأ فى ملف بناء استاد خاص بالزمالك، مباشرة عقب الانتهاء من ملف القناة، مشيراً إلي أن إدارة الزمالك حاليا تدرس العديد من العروض بشأن ملف استاد الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وينشر موقع الفجر الرياضي التردد الخاص بالقناة التلفزيونية الجديدة:

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11449
معدل الترميز: 27500
استقطاب:أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
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