مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين تثير غضب ريفالدو والسبب رقم 10

عبر أيقونة كرة القدم في البرازيل ريفالدو،عن استياؤه ، من مستوى الجهاز الفني الحالي لراقصي السامبا بقيادة تيتي، بسبب مستوى المنتخب أمام الأرجنتين في المباراة الودية التي انتهت بهدف دون رد، لصالح رفقاء ميسي الجمعة الماضية، وشهدت المباراة ارتداء لوكاس باكيتا، لاعب وسط ميلان، القميص رقم 10.

عبر أيقونة كرة القدم في البرازيل ريفالدو،عن استياؤه ، من مستوى الجهاز الفني الحالي لراقصي السامبا بقيادة تيتي، بسبب مستوى المنتخب أمام الأرجنتين في المباراة الودية التي انتهت بهدف دون رد، لصالح رفقاء ميسي الجمعة الماضية، وشهدت المباراة ارتداء لوكاس باكيتا، لاعب وسط ميلان، القميص رقم 10.

لا ألوم باكيتا على الإطلاق، لكن تيتي وجهازه الفني يجب أن يعرفوا وزن القميص الذي يضعوه على عاتق اللاعبين".

وقال: " القميص رقم 10 كان يرتديه نجوم مثل بيليه وريفيلينو وزيكو وريفالدو وكاكا ورونالدينيو ونيمار، و لا ألوم باكيتا على الإطلاق، لكن تيتي وجهازه الفني يجب أن يعرفوا وزن القميص الذي يضعوه على عاتق اللاعبين".

وأشار: "هذا القميص معروف ومحل تقدير في جميع أنحاء العالم، لذلك لا يمكن منحه للاعب يجب أن يكون على مقاعد البدلاء أو يلعب نصف مباراة فقط. هذا أمر غير محترم".

وأشار: "هذا القميص معروف ومحل تقدير في جميع أنحاء العالم، لذلك لا يمكن منحه للاعب يجب أن يكون على مقاعد البدلاء أو يلعب نصف مباراة فقط. هذا أمر غير محترم".