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زوج كيم كارداشيان يغني أمام نزلاء سجن في هيوستن الأمريكية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:53 ص
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بوابة الفجر
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أدى مغني الراب الشهير كانييه ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، أغاني لنزلاء أحد سجون مدينة هيوستن الأمريكية، من ألبومه الجديد "يسوع هو الملك".

مع جوقة، أدى ويست أمام أكثر من 200 سجين من الذكور في أحد السجون، قبل عبور الشارع إلى سجن آخر أغاني أمام حشد أصغر من السجينات.

وقال مأمور مقاطعة هاريس، إد غونزاليس، إن ممثلي ويست سألوا مسؤولي السجن عن إمكانية القيام بعروض خاصة للسجناء.

وأقيمت حفلات الجمعة قبل يومين من حديث ويست في كنيسة ليكوود الواسعة في جويل أوستين بهيوستن.

وتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان حفلات السجن التي أقامها المغني جوني كاش في كاليفورنيا.


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