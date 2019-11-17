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عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو له برفقة ميسي وعمرو أديب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مقطع فيديو له برفيه اللاعب ليونيل ميسي والإعلامي عمرو أديب.

وظهر آل الشيخ، خلال الفيديو وهو يرحب بميسي وبلقائه في منزله. 

ومؤخرًا  كشف آل الشيخ عن وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين القادمة. 

تركي آل الشيخ يستقبل ميسي
وقام تركي آل الشيخ باستقبال نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة داخل منزله عقب وصول بعثة منتخب بلاده أمس استعدادا لمواجهة البرازيل التي انتهت اليوم.

تركي آل شيخ يؤكد على رغبته في ضم ميسي إلى ألميريا
وأكد تركي آل الشيخ على رغبته في التعاقد مع ميسي في يوم من الأيام وضمع إلى نادي ألميريا ولكن بعد فترة طويلة.

وقال تركي آل الشيخ خلال فيديو نشره عبر حسابه ااشخصي رفقة ميسي موجها له رسالة: "أتمنى مواجهة برشلونة في الموسم المقبل، كما أتمنى أن تلعب بقميص ألميريا ولكن ليس الآن! بعد 5 سنوات، حتى يكون سعرك أقل مما عليه الآن".

نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم
واستطاع منتخب الأرجنتين أن يفوز على نظيره منتخب البرازيل بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل وديا على لقب السوبر كلاسيكو في مدينة الرياض بالسعودية.

يذكر أن ليو ميسي هو من سجل هدف الأرجنتين الوحيد في مرمى منتخب البرازيل عن طريق ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم
وقد شارك ليونيل ميسي في 11 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين





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