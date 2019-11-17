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تردد قناة الزمالك اليوم ZaMaLeK TV

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
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تردد قناة الزمالك
تردد قناة الزمالك
محمد جمال
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تستعد جماهير نادى الزمالك فى الوطن العربي ومصر لإنطلاق قناة نادى الزمالك خلال الساعات القادمة، عبر النايل سات، بعدما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إنهاء كافة التفاصيل حول القتاة وإعلان موعد ظهورها للجماهير البيضاء، التى تنتظر ذلك من أجل متابعة كافة أخبار نادى الزمالك وكافة أخبار الفريق ومشاهدة كواليس الزمالك ومباريات الفريق الأبيض بالدوري المحلي وببطولة كأس مصر، ومشاهدة كل ما يخص الفريق خلال الفترة القادمة، عبر قناة الزمالك، التى ستعبر عن رأي الزملكاوية فى كل المواضيع التى تخص القلعة البيضاء ومحاورة كل الأطراف وبوجود كل نجوم الزمالك السابقين والحاليين وأقوى الضيوف خلال برامج القناة التى ستنطلق خلال ساعات على نايل سات. 

 تردد قناة الزمالك الجديد
 ينشر الفجر الرياضي تردد قناة الزمالك الجديد التردد: 11449 الترميز: 27500 استقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 5/6  

وستكون قناة الزمالك مفتوحه لدي الجماهير المصرية خلال الساعات القليلة القادمة، لتعبر عن أراء نادي الزمالك في العديد من الأمور الهامة والقضايا الهامة والخاصة للزمالك، التي تهم كل جماهير نادي الزمالك ومحبيه في مصر والوطن العربي، وستبث القناة من ستوديهات قناة Dmc والذي يحتوي علي أحدث المعدات وأجددها بعدما أعلن رئيس الزمالك عن تأجيرها لبث قناة الزمالك التى ستمون مميزة فى الإعلام الرياضي، ، مما سيقدم أفضل جودة وصورة للمشاهد الرياضي للقناة علي تردد 11449، معدل ترميز 27500 وإستقطاب أفقي .  

وسيقوم خالد الغندور قائد الزمالك السابق والإعلامى بقيادة برنامج الزمالك اليوم والذى سيذاع يوميا على قناة الزمالك الجديدة والذى سيناقش كل القضايا التى ستطرح على الساحه الرياضيه، ليعبر عن رأى نادى الزمالك فيها، وسيقوم أحمد جمال أيضا الإعلامى بتقديم برنامج الزمالك اليوم رفقة خالد الغندور، وستضم القناة العديد من المذيعيين الذى سيعبروا عن رأى نادى الزمالك فى كل الإمور التى تطرح على الساحه الرياضية.

 وسيتواجد عدد كبير من المجلليين الكبار فى قناة نادى الزمالك والذى كانوا نجوم نادى الزمالك السابقين ويعد أبرزهم أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق وطارق يحيي وسامى الشيشينى وأحمد رؤوف ووليد صلاح عبداللطيف وعبدالحميد بسيونى والعديد من نجوم الزمالك القدامي. 

 وستضم أيضاً قناة نادي الزمالك عدد كبير من الصحفيين والنقاد الرياضيين، الذي يحللوا الأحداث الرياضية عبر برنامج الزمالك اليوم. تردد قناة نادي الزمالك ستكون القناة مفتوحه علي القمر الصناعي بتردد : نايل سات، التردد: 11449، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ:

 5/6، معدل الترميز: 27500، 

وستكون مفتوحه لدي الجماهير المصرية خلال الساعات القليلة القادمة وستذيع القناة مباريات نادي الزمالك بعد عرضها بساعتين وستذيع الملخصات الخاصه لمباريات الفريق، بجودة عاليه، وستقوم بضيافة العديد من نجوم نادي الزمالك الحاليين وأبرز اللاعبين الذى يمثلوا القلعة البيضاء في حلقات قوية تهم جماهير الزمالك فى الوطن العربي ومصر.  

ويسعي نادى الزمالك ومجلس إدارته لوضع الرتوش النهائيه خلال الساعات القاجمة لموعد ظهور البث الرسمي للقناة بعد إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالمذيعيين وطواقم الإعداد ومحللين القناه.
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