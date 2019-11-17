تصفيات أمم أوروبا.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباراتي ألمانيا وهولندا

حسم الأمر رسمياً في المجموعة الثالثة الحديدية في تصفيات أمم أوروبا 2020 بتأهل الكبيرين ألمانيا وهولندا عن المجموعة قبل نهاية التصفيات بمباراة واحدة، حيث حقق المانشافت فوزاً عريضاً على ضيفه البيلاروسي، بينما نجى منتخب هولندا من سيناريو كارثي أمام مضيفه الأيرلندي الشمالي، وعاد بتعادل سلبي كان كافياً لضمان التأهل رسمياً.





ألمانيا – روسيا البيضاء





إستضاف ملعب "بوروسيا بارك" بمدينة مونشنجلادباخ مواجهة منتخب ألمانيا مع نظيره البيلاروسي في الجولة السابعة، وأكرم المنتخب الأماني وفادة الضيوف برباعية، سجلها ماتياس جينتر في الدقيقة 41 و ليون جرويتسكا في الدقيقة 49 وتوني كروس في الدقيقتين 55 و 83، ليتأهل يواكيم لوف وكتيبته رسمياً للنهائيات.





أيرلندا الشمالية – هولندا





أفلت المنتخب الهولندي من هزيمة محققة على أرض ملعب"ويندسور بارك" في العاصمة الأيرلندية بلفاست، بتعادل سلبي، كان كافياً له للحاق بالمنتخب الألماني، وأطاح أيضاً بآمال الأيرلنديين في التأهل رسمياً.





وأضاغ لاعب أيرلندا ستيفين ديفيز بضربة جزاء في الدقيقة 32، أطاح بها خارج المرمى ومعها أمال منتخب بلاده.





ترتيب المجموعة الثالثة





1- ألمانيا 18 نقطة من 7 مباريات (تأهلت رسمياً)

2- هولندا 16 نقطة من 7 مباريات

3- أيرلندا الشمالية 13 نقطة من 7 مباريات

4- روسيا البيضاء 4 نقاط من 8 مباريات

5- أستونيا نقطة واحدة من 7 مباريات





مباريات الجولة الثامنة والأخيرة





ألمانيا – أيرلندا الشمالية (كوميرز بانك - فرانكفورت) 19 نوفمبر