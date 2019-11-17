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النمسا تتغلب على مقدونيا وتتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:47 ص
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النمسا
النمسا
الفجر الرياضي
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ضمن المنتخب النمساوي التأهل رسمياً إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا بعد الفوز على ضيفه منتخب مقدونيا 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في المرحلة التاسعة قبل الأخيرة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت أيضا فوز بولندا على إسرائيل 2 / 1 وفوز سلوفينا على لاتفيا 1 / صفر.

وسجل هدفي النمسا ديفيد ألابا وستيفان لاينير في الدقيقتين الثامنة و48، فيما سجل هدف مقدونيا فلاتكو ستويانوفسكي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا لنهائيات أمم أوروبا برفقة المنتخب البولندي ، وتوقف رصيد منتخب مقدونيا عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البولندي على ضيفه الإسرائيلي 2 / 1.

وسجل هدفي المنتخب البولندي جريجورز كريشوياك وكريستوف بيانتيك في الدقيقتين الرابعة و54 فيما سجل هدف المنتخب الإسرائيلي مؤنس دبور في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، حيث كان ضمن تأهله لليورو، فيما توقف رصيد منتخب إسرائيل عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، انتزع منتخب سلوفينيا لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه لاتفيا 1 / صفر.

وجاء هدف المنتخب السلوفيني عن طريق النيران الصديقة، حيث سجله إيجور تاراسوفس لاعب منتخب لاتفيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53.

ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وظل منتخب لاتفيا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي الجولة الأخيرة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل يلتقي منتخب مقدونيا مع إسرائيل ولاتفيا مع النمسا وبولندا مع سلوفينيا.
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الكلمات المفتاحية

يورو2020 منتخب النسما مباراة النمسا ومقدونيا تصفيات امم اوروبا

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