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كرواتيا تتأهل لـ"يورو 2020" بعد الفوز على سلوفاكيا بثلاثية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
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منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
الفجر الرياضي
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صعد المنتخب الكرواتي إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة لقدم (يورو 2020 )، بعد فوزه على نظيره السلوفاكي 3 / 1 ، أمس السبت، ضمن مباريات المرحلة التاسعة من المجموعة الخامسة للتصفيات، والتي شهدت فوز ويلز على أذربيجان 2 / صفر.

وكان المنتخب السلوفاكي هو البادىء بالتسجيل عن طريق مهاجمه روبرت بوزنيك في الدقيقة 31، قبل أن يسجل نيكولا باسيليتش هدف التعادل في الدقيقة 55، ثم سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 47 سجل إيفان بيريسيتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي.

وشهدت المباراة إكمال المنتخب السلوفاكي للمباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه روبرت ماك في الدقيقة 66.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 17 نقطة، ليحسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب السلوفاكي عند عشر نقاط، ليحتل المركز الرابع في الترتيب.

بدأت المباراة بضغط كبير من جانب المنتخب الكرواتي، الذي أراد تسجل هدف مبكر يسهل من حسم النتيجة لصالحه.

وفي الدقيقة الخامسة سدد لوكا مودريتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس مارتن دوبرافكا تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه.

ووجه المدافع دويي كاليتا كار ضربة رأس في الدقيقة 19 نحو مرمى سلوفاكيا، لكن دوبرافكا نجح في التقاط الكرة وابعاد الخطر عن مرمى فريقه.

وسدد مارسيلو بروزوفيتش كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها افتقدت الدقة، لتضيع على المنتخب الكرواتي فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24.

وواصل دوبرافكا تألقه ومنع ماريو باسيليتش من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25، بعدما وجه الأخير ضربة رأس متقنة لكن حارس المرمى السلوفاكي تألق وأبعدها إلى خارج المرمى.

وعلى عكس سير المباراة، سجل المنتخب السلوفاكي أول أهداف المباراة في الدقيقة 31، عن طريق روبرت بوزينيك، الذي تلقى تمريرة عرضية من زميله ستانيسلاف لوبوتوكا ليضع الكرة في شباك ليفاكوفيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي.

وتألق دوبرافكا مجددًا، وتصدى لكرة سددها بيتكوفيتش في الدقيقة 38، ليمنع فرصة أخرى للمنتخب الكرواتي المسيطر على اللعب دون جدوى.

وسدد بوزينيك كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس ليفاكوفيتش تألق وأبعد الخطر عن مرمى فريقه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب السلوفاكي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب الكرواتي من هجماته بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، فيما لعب المنتخب السلوفاكي بأسلوب متزن دفاعيًا وهجوميًا من أجل الحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 55 سجل المنتخب الكرواتي أول أهدافه في المباراة عن طريق باسيلتيش، الذي سدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لتمر على يمين الحارس دوبرافكا.

ولم تمر أربع دقائق حتى سجل بيتكوفيتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي، بعدما استقبل كرة عرضية من مودريتش، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روبرت ماك لاعب المنتخب السلوفاكي، بعد تدخل عنيف ضد بروزوفيتش لاعب المنتخب الكرواتي في الدقيقة 66.

وواصل المنتخب الكرواتي تألقه، ليسجل الهدف الثالث عن طريق إيفان بريسيتش في الدقيقة 73، بعد أن تابع كرة عرضية مررها بورنا بارايسيتش، ليضع الكرة في شباك دوبرافكا.

وأحكم المنتخب الكرواتي قبضته على المباراة حتى نهايتها، حيث أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز المنتخب الكرواتي على نظيره السلوفاكي 3 /1 ، وتأهله إلى نهائيات أمم أوروبا 2020.

وفي مباراة أخرى تغلب منتخب ويلز على مضيفه اذربيجان 2 /صفر.

وتقدم كيفر مور بهدف لويلز في الدقيقة العاشرة ثم أضاف هاري ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 34.

الفوز رفع رصيد ويلز إلى 11 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد اذربيجان عند نقطة واحدة في المركز الخامس الأخير.
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