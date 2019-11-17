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اسعار الذهب اليوم الأحد 19-11-2019 استقرار بعد تراجعات قوية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الذهب اليوم الأحد  17 -11-2019، استقرار في اسوق الصاغة  بمصر قبل ان تعاود اسواق الذهب التداولات وسط توجعات بأن يحقق مزيد من الخسائر في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين

 

وكانت اسعار الذهب شهدت تراجعات بقيمة 6 جنيهات نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، بعد المبيعات القوية التى شهدة المعدن الاصفر  من قبل المستثمرون. 

 

 

اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد  17-11-201:

وجائت اسعار الذهب في محلات الصاغة كالاتي اليوم الأحد 17-11-2019 :

 

 

سعر عيار 21 : 657 جنيه للجرام.

سعر عيار 18 : 563 جنيه للجرام.

سعر عيار 24: 751 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 5256 جنيه.

 

 

 

 

 

اسعار الذهب الأن

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

752 إلى 754

عيار 22 

689 إلى 691

عيار 21

658 إلى 660

عيار 18

564 إلى 566

عيار 14

439 إلى 440

عيار 12

376 إلى 377

الاونصة

23.387 إلى 23.458

الجنيه الذهب

5,264 إلى 5,280

الكيلو

752.000 إلى 754.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 763.24جنيه      

 47.32 $

سعر الذهب عيار 22

 699.64جنيه

 43.38 $

اسعار الذهب عيار 21

667.85جنيه       

41.40 $

اسعار الذهب عيار 18

 572.44جنيه

35.49 $

سعر الذهب عيار 14

445.23جنيه

27.60 $

سعر الذهب عيار 12

381.62جنيه

23.66 $

سعر الذهب عيار 9

286.22جنيه

17.74 $

اسعار أوقية الذهب

23,737 جنيه

1,472 $

اسعار جنيه الذهب

5,343 جنيه

331.24 $

اسعار كيلو الذهب

763,240 جنيه

47,318 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

14 نوفمبر

763.24

667.64

572.44

445.23

381.62

13 نوفمبر

760.70

655.63

570.53

443.74

380.35

12 نوفمبر

756.76

662.18

567.58

441.44

378.38

11 نوفمبر

755.77

661.32

566.84

440.87

377.89

10 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

9 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

8 نوفمبر

758.47

663.68

568.86

442.44

379.23

7 نوفمبر

762.44

698.91

571.84

444.76

381.22

6 نوفمبر

774.42

677.63

580.82

451.74

387.21

5 نوفمبر

770.20

673.94

577.66

449.29

385.10

 

 

أسعار الذهب عالميًا :

كانت اسعار الذهب العالمية تعرضت لخسائر ضخمة خلال نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، بعد اقتراب  الولايات المتحدة من توقيع اتفاق تجاري مع الصين، مما جعل المستثمرون يقبلون على الاستثمارات ذات مخاطرة عالية دون الذهب.:

 

تقترب أسعار الذهب من تقليص خسائرها الأسبوعية، ليصعد  سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 1473.40 دولار للأوقية.




وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 1474.17 دولار للأوقية.

 

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