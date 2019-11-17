اسعار الذهب اليوم الأحد 19-11-2019 استقرار بعد تراجعات قوية

سجلت اسعار الذهب اليوم الأحد 17 -11-2019، استقرار في اسوق الصاغة بمصر قبل ان تعاود اسواق الذهب التداولات وسط توجعات بأن يحقق مزيد من الخسائر في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الصين

وكانت اسعار الذهب شهدت تراجعات بقيمة 6 جنيهات نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، بعد المبيعات القوية التى شهدة المعدن الاصفر من قبل المستثمرون.

اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 17-11-201:

وجائت اسعار الذهب في محلات الصاغة كالاتي اليوم الأحد 17-11-2019 :

سعر عيار 21 : 657 جنيه للجرام.

سعر عيار 18 : 563 جنيه للجرام.

سعر عيار 24: 751 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 5256 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 752 إلى 754 عيار 22 689 إلى 691 عيار 21 658 إلى 660 عيار 18 564 إلى 566 عيار 14 439 إلى 440 عيار 12 376 إلى 377 الاونصة 23.387 إلى 23.458 الجنيه الذهب 5,264 إلى 5,280 الكيلو 752.000 إلى 754.286

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 763.24جنيه 47.32 $ سعر الذهب عيار 22 699.64جنيه 43.38 $ اسعار الذهب عيار 21 667.85جنيه 41.40 $ اسعار الذهب عيار 18 572.44جنيه 35.49 $ سعر الذهب عيار 14 445.23جنيه 27.60 $ سعر الذهب عيار 12 381.62جنيه 23.66 $ سعر الذهب عيار 9 286.22جنيه 17.74 $ اسعار أوقية الذهب 23,737 جنيه 1,472 $ اسعار جنيه الذهب 5,343 جنيه 331.24 $ اسعار كيلو الذهب 763,240 جنيه 47,318 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 14 نوفمبر 763.24 667.64 572.44 445.23 381.62 13 نوفمبر 760.70 655.63 570.53 443.74 380.35 12 نوفمبر 756.76 662.18 567.58 441.44 378.38 11 نوفمبر 755.77 661.32 566.84 440.87 377.89 10 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 9 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 8 نوفمبر 758.47 663.68 568.86 442.44 379.23 7 نوفمبر 762.44 698.91 571.84 444.76 381.22 6 نوفمبر 774.42 677.63 580.82 451.74 387.21 5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10

أسعار الذهب عالميًا :

كانت اسعار الذهب العالمية تعرضت لخسائر ضخمة خلال نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، بعد اقتراب الولايات المتحدة من توقيع اتفاق تجاري مع الصين، مما جعل المستثمرون يقبلون على الاستثمارات ذات مخاطرة عالية دون الذهب.:

تقترب أسعار الذهب من تقليص خسائرها الأسبوعية، ليصعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 1473.40 دولار للأوقية.









وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 1474.17 دولار للأوقية.