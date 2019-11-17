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"مكافحة الإدمان" يكشف كارثة عن تعاطي "الاستروكس"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
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الدكتور هشام جمعة
الدكتور هشام جمعة
كساب أحمد
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قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس والإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن "الاستروكس" ينتمي للمخدرات المصنعة، وله الكثير من الأضرار على صحة الإنسان منها: إحمرار العين، وزيادة عدد ضربات القلب، وبعض الأعراض النفسية مثل الهلاوس، وبعض الأمراض العقلية، ونوبات الهلع، وبعض أمراض الفوبيا.

ولفت "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن تعاطي "الاستروكس" بكميات كبيرة يؤدي إلى فقدان الاتصال بالواقع، وخلل في العمليات المعرفية سواء في الذاكرة أو الانتباه، لذلك يحدث تشويش للمتعاطي في الذاكرة، ويعيش في عالم من الخيال والوهم.

ولفت إلى أن التأثيرات الوقتية في مخدر "الاستروكس"، أشد من أي نوع من المخدرات الأخرى، والإنسان يدخل في هذه التأثيرات الوقتية بعد التعاطي بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ 30 دقيقة.

وكشف أن تعاطي هذا المخدر ارتفع من 4 لـ24% خلال الفترة الأخيرة، لسهولة تصنيعه، مشيرا إلى أن مراحل العلاج من الإدمان واحدة في كافة أنواع المخدرات، ويتم تأهيل المريض نفسيًا واجتماعيًا خلال شهرين، وبعد ذلك يتم دمج المدن مع المجتمع، وتم إعداد مبادرة من قبل وزارة التضامن، من خلال منح قروض للمتعافين، لكي يندمجوا في المجتمع مرة أخرى.
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مكافحة الإدمان مخدر الاستروكس توك شو الإدمان أخبار

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