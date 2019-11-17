Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:23 ص
Advertisements
هاني شاكر
هاني شاكر
لمياء علي
Advertisements

أوضح نقيب  الموسيقين أمير الغناء العربي هاني شاكر، حقيقة موقفه من  مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا بعدما قدم له اعتذارًا رسميًا بسبب تطاوله وهجومه عليه، وذلك خلال لقاء له في برنامج 

تطاوله على النقابة
وقال  هاني شاكر It's show time، المذاع عبر شاشة CBC. "لا أعتذر هو حر طبعا يعتذر، لكن لازم ياخد جزاءه قانونًا، وخصوصًا إني خرجته من السجن العيد اللي فات فميبقاش ده رد الجميل أبدا".

وكان حمو بيكا قد تطاول على نقابة الموسيقيين وعلى الفنان هاني شاكر، وذلك بعد رفض اعطائه ترخيص مزاولة الغناء، فقام بنشر مقطع فيديو من داخل النقابه وهدد وتوعد أن يجمع جمهوره وينظمون مظاهرة ضد النقابة.

اعتذار حمو بيكا
وبعد ذلك تراجع بيكا عن تطاوله وهجومه الحاد على هاني شاكر ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقدم اعتذارًا له وقال "أنا بعتذر يا أستاذ هانى شاكر أنت أمير الغناء العربي، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى أكل عيش، أنا معايا 20 فرد بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اضايقت وأنزل الفيديو أنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف".

وأضاف: "وأنا إللى كنت عايز أعمله أنى امشى قانونى واعمل تصريح وانزل اشتغل ومكنش قصدى أنى أزعلك واحنا عيالك يا أستاذ هاني شاكر وبنحبك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر فنان بيكا الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

"البداية استغاثة والنهاية اغتصاب".. تفاصيل جديدة في خطف فتيات الليل بأكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يفاجيء تركي آل الشيخ (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2020 نايل سات - تردد وطريقه استقبال قناة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. لمعرفة تردد قناة Zamalek Channel فور انطلاقها اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة الزمالك Zamalek TV وكيفية استقبالها وأبرز برامجها وموعد انطلاقها اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة "القاتل"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرف علي اسعار السيارات الكورية في مصر خلال "نوفمبر"

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة هامة من محمد صلاح للاعبي منتحب مصر قبل موقعة جزر القمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ يوم

أخبار ريال مدريد: السيتي يحسم صفقة نجم الريال و4 صفقات تقترب من الملكي وصفقة تبادلية بين الريال وآرسنال وقنبلة شتوية

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. كشف حقيقة القبض على "حمو بيكا" وإيداعه السجن

"الموسيقيين" ترد على الفيديو المُسيء لـ حمو بيكا: "ألفاظه تخدش الحياء العام" (فيديو)

حمو بيكا: هاني شاكر على دماغي.. وأنا مش مطرب وصوتي مش حلو (فيديو)

بقميص شفاف من غرفة نومها.. سما المصري تعلن حبها لهذا المطرب (فيديو)

شعبان عبد الرحيم يتدخل لإنهاء أزمة حمو بيكا مع هاني شاكر (فيديو)

صبري فواز مدافعًا عن حمو بيكا: "كل فولة ولها كيال" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:01 م

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

عاجل.. فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لحسم صفقته الكبرى

07:56 م

عاجل.. فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم كهربا

09:51 م

عاجل.. محمد صلاح يوجه رسالة قوية لـ"البدري"

10:12 م

عاجل.. أول رد من هاني شاكر على حمو بيكا بعد اعتذار الأخير رسميا (فيديو)

12:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status