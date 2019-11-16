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الحكومة العراقية تعلن إجراء تعديلات تشمل كبرى الوزارات

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:48 م
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الحكومة العراقية
الحكومة العراقية
وكالات
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أعلنت الحكومة العراقية، مساء السبت، أنها تعمل حاليا لإجراء تعديلات تشمل كبرى الوزارات.

وأوضحت الحكومة العراقية، في بيان لها، أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي سيختار نصف عدد الوزراء في التعديل الوزاري المرتقب.

ويطالب المحتجون في العراق بحل الحكومة الحالية والبرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأبعاد الاحزاب التي حكمت منذ سقوط نظام صدام حسين في خوض تلك الانتخابات.   

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

واغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي الداعم للمظاهرات عدنان رستم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.

ونعى نجل رستم والده كاتبا على صفحته بـ"فيسبوك" مساء الجمعة: "والدي أمسى شهيدا من أجل الوطن الذي كان يحلم برؤيته سالما منعما".

وأضاف: "قتلوا أبي وتركوا المجرمين.. قتلوا أبي البسيط وصافحوا المجرمين والدواعش.. ستبقى روح أبي تلاحقكم يا جبناء يا أذلاء يا غادرين".

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الكلمات المفتاحية

كبرى عادل عبد المهدي تعديلات الوزارات الحكومة العراقية

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