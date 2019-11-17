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انخفاض 20% في أسعار اللحوم.. تعرف على السلع الأخرى (فيديو)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:26 ص
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إبراهيم العشماوي
إبراهيم العشماوي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المهمة الأولى لجهاز التجارة الداخلية هي ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع في كافة الأسواق، لافتا إلى أن معدل التضخم في انخفاض، ولهذا بدأت سلة السلع الأساسية تنخفض بشكل كبير.

وأشار "العشماوي"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، إلى أن أسعار الخضروات انخفضت بقيمة 20%، والفواكة انخفضت بنسبة 25%، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن انخفضت من 15 إلى 20%، مضيفا أن انخفاض الأسعار شيء إيجابي.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توجيهات الرئيس السيسي الدائمة هي ضبط الأسواق بحيث لا تحدث تذبذات في الأسعار، ومنع الاحتكار، وإتاحة السلع، لافتًا إلى أنهم يعملون على وجود احتياطي آمن من السلع الأساسية مثل القمح، والزيت، والسكر، واللحوم.
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توك شو السيسي السلع أسعار اللحوم أسعار السلع أخبار

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