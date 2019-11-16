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نتنياهو: إجراء انتخابات ثالثة ستكون "كارثة"

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:30 م
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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن انتخابات ثالثة ستكون كارثة، لكن إنشاء حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، كارثة أكبر"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحاته، مساء السبت، أنه أبلغ وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود، بأنه تلقى مؤشرات جدية على أن بيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض، سيشكل حكومة أقلية تدعمها القائمة العربية المشتركة.

وطالب نتنياهو، بمعارضة عامة وواسعة للخطوة التي ينوي بيني غانتس اتخاذها، في ظل الجهود التي يبذلها الأخير لتشكيل حكومة تفادياً لانتخابات ثالثة في إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جانتس حدد اجتماعات غداً الأحد، لمفاوضات مع طواقم حزبي العمل وإسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيغدور ليبرمان، في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة، قبل أن يضطر لإعادة التفويض بتشكيل الحكومة، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وسيلتقي جانتس مع الرئيس الإسرائيلي الليلة، في محاولة لبحث لمعضلة تشكيل الحكومة، في ظل إصرار حزبي الليكود وأزرق أبيض على مواقفهما، ورفض جانتس، استغلال نتنياهو لرغبة حزبه في تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية للتمتع بالحصانة ضد الملاحقة القانونية.
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كارثة رئيس الوزراء الاسرائيلي ثالثة بنيامين نتنياهو انتخابات

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