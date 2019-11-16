فيلم "الجوكر" يحقق إيرادات عالية للغاية في شباك التذاكر

وحاز الفيلم الذي أخرجه تود فيليبس، على إشادة من النقاد في أول ظهور له في مهرجان البندقية السينمائي في أواخر أغسطس فاز بجائزة الأسد الذهبي في المهرجان، وأيضا تم عرض الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي،ولكن قبل عرض الفيلم رسميا تسبب في اثارة جدا واسع بسبب خوف المسئولين عن السينمات من حدوث أي مشاحنات وفوضى بين المشاهدين بسبب مشاهد العنف.



وتحدث خواكين خلال مؤتمر صحفي لفيلم الجوكر وعلق علي الانتقادات،قال:" حسنًا، أعتقد أنه بالنسبة لمعظمنا، يمكنك معرفة الفرق بين الصواب والخطأ"وأضاف"أولئك يفسرون الأشياء بالطريقة التي يريدونها، يسئ الناس تفسير كلمات الأغاني. يسيئون تفسير مقاطع من الكتب،لذلك لا اعتقد ان مسؤولية المخرج هي تعليم المقصود من كلمات الأغاني او المقاطع بين الكتب او الفرق بين الصواب والخطأ"



يذكر ان خواكين فينيكس ترشح لجائزة اوسكار بعد فوزه بالجائزة الاولي في مهرجان البندقية السينمائي،وحصل علي جائزة جولدن جلوب افضل ممثل لفيلم "واك ذا لاين"



تجاوز فيلم الجوكر الذي قام ببطولته خواكين فينيكس،مليار دولار في شباك التذاكر في جميع انحاء العالم، وهذا يعتبر اول فيلم r-rated يصل الي مليار دولار، وأيضا قد تغلب علي فيلم "ديدبول"رسميآ باعتباره الفيلم الأكثر ربحآ من حيث التصنيف في كل العصور.وهذا ليس الإنجاز الأول لفيلم الجوكر، لقد حقق ٩٣.٥مليون دولار في اول أسبوع له،كما جلب ٧٣٧٠٥ مليون دولار في اول ثلاث أسابيع.