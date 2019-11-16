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أحلام تتخلى عن علي الشريفي وتعبر برباب ناجد وإبراهيم مشولي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:20 م
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رباب ناجد وإبراهيم مشولي
رباب ناجد وإبراهيم مشولي
هبة أحمد
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اشتعلت الحلقة الأولى من حلقات العروض المباشرة لبرنامج "ذا فويس"، بين المتسابقين الثلاثة رباب ناجد، علي الشريفي،إبراهيم مشولي، وهما من فريق أحلام ، وأدى علي الشريفي أغنية "قوم درجني"، للفنان ماجد المهندس، وأدى إبراهيم مشولي أغنية "ويلي".

ونجحت المتسابقة رباب ناجد في اشعال حماس الجمهور، وأعضاء لجنة التحكيم،وبعد انتهائها من الغناء قامت أحلام بمداعبتها ووضعت يدها على بطنها، وقام الفنان محمد حماقي بسؤالها عن نوع الجنين،و أخبرته أنها لم تعرف بعد.

ووقعت أحلام في حيرة، بعد تفكير قررت أحلام أن الانتقال بالمتسابقين رباب ناجد، وإبراهيم مشولي،وتخلت عن المتسابق العراقي علي الشريفي من البرنامج.

يُشار أن حلقة الليلة من البرنامج، تشهد مرور 12 متسابقا من الـ 24 الذين وصلوا للعروض المباشرة على أن يقوم كل عضو في لجنة تحكيم البرنامج باختيار متسابقين من 3 يقدمون عروضهم الليلة على أن يتم الاستغناء عن واحد ليصعد اثنين فقط للعرض النهائي.

ومن جهة أخرى ، يُشار أن برنامج" ذا فويس" لاكتشاف المواهب يرأس لجنة تحكيمه كلاً من السوبر ستار راغب علامة، أحلام، محمد حماقى، الديفا سميرة سعيد.

وفي سياق آخر، شهد برنامج "ذا فويس" هذا الموسم وجود خاصية جديدة "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.

تعود فكرة ابتكار البرنامج إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تولى الإشراف على لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.
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