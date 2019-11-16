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ساديو ماني: محظوظ باللعب مع محمد صلاح

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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ماني ومحمد صلاح
ماني ومحمد صلاح
علي ماهر حلمى
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عبر اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته باللعب مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلي اللاعب الدولي البرازيلي فيرمينو.

ساديو ماني: محظوظ باللعب مع محمد صلاح


وقال ماني في تصريحات صحفية اليوم السبت:" ‏ساديو ماني: دائما ما أقول أن العمل معهم يصبح أسهل بالنسبة لي أعتقد أنني محظوظ للغاية للعب بجانب ‎محمد صلاح و فيرمينو هؤلاء لاعبين رائعين، أي لاعب سيلعب معهم سيستمتع لأنهم جيدين للغاية و يجعلون كل شيئ أسهل لذا فـأنا أستمتع باللعب بجانبهم".‎

وأضاف ماني: جميعنا من جنسيات مختلفة و لغتنا الأم مختلفة لكنني أعتقد أن كرة القدم بمثابة "لغة" عالمية و يمكن للجميع التحدث بها الأمر نفسه مع مو, بوبي وأنا كذلك".

واختتم اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني تصريحاته عن علاقته بالمدرب الألماني يورجن كلوب قائلا:" لا يمكنني وصف مدى روعته و كيف أنه كان ناجحا مع ليفربول. الجميع يمكنه رؤية ماقام به لهذا النادي, ولهذه المدينة و عن مدى جودته كمدرب، دائما ما يقول الكلمات المناسبة و يقوم بالافعال الصحيحة لقيادة فريقه. و يعرف كيف يتعامل مع فريقه. كنت دائما أثق في تأثيره على الفريق. إنه شخص فائز.

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محمد صلاح ماني ساديو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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