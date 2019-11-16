هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 17/11/2019، ودرجات الحرارة المتوقعة.





وقالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس غدا معتدلة، وأن الطقس طوال النهار يشهد حالة من الاستقرار، متوقعة أن يميل الطقس للبرودة ليلا.

ونصحت الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر في النهار الباكر، تجنبا للحوادت الناتجة بسبب الشبورة المائية التي تتعرض لها البلاد صباحا.





وأعلنت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون غدا معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.



وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا تشهد أمطار خفيفة وخاصة على السواحل الشمالية، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.