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قرار عاجل من المجلس الاقتصادي الإيراني بشأن زيادة أسعار الوقود

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:00 م
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المجلس الاقتصادي الإيراني
المجلس الاقتصادي الإيراني
وكالات
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طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، بضرورة التعاون لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين.

 

ودعا المجلس الأعلى الاقتصادي بإيران، جميع المؤسسات للعمل على تطبيق الخطة بالكامل وبنجاح.

 

وكشف المجلس الاقتصادي، أن هدف الخطة "إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل.

 

وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكدت السلطات الإيرانية الثلاث على أن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة، داعية جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة.

 

وجاء هذا الاجتماع عقب احتجاجات عمت معظم المدن الإيرانية منذ أمس الجمعة، والتي اشتدت اليوم السبت وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

 

وأصدرت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، يوم أمس الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.

 

وقطع محتجون في الأهواز، طريق "القنيطرة وتستر"، احتجاجا على تقنين توزيع البنزين ورفع أسعار الوقود، وردا على سياسات النظام التعسفية.

 

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