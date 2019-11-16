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كارمن سليمان تشكر جمهورها وتجهز لهم مفاجأة أخرى

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:26 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، شاكرة جمهورها وتتوعدهم بنزول أغنية جديدة لها باللهجة الخليجية عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وكتبت "كارمن" قائلة:‏ "مليون شكر لكل شخص عجبتوا أغنية تفنن، حبيت أحتفل المرة دية بطريقة مختلفة استنوا قريب جداً أغنية خليجي جديدة علي قناتي الرسمية في اليوتيوب .

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً:‏‎الف مبروك يا كوكي عقبال المليار ومنتظرين اكيد.


وأردف أخر قائلاً: ‏‎مستنين لإنك اى أغنية منك بتبقى حلوة أكيد، و إحنا واثقين و مطمنين من كل خطوة و أغنية بتنزليها و أكيد هتبقي حلوة كالعادة.


وعلى صعيد أخر قدمت "كارمن" العديد من الأغاني السنجل الخاصة بها منها ماهي سهلة، حسيبك ربنا، سلام، أناني، كعب عالي، الدنيا دايرة عليك، حضن دافي.


كما طرحت "كارمن" العديد من الأغاني الاخرى منها صابرة، مجنون رسمي، مش هتكلم، غيرت كلامك، حبيبي مش حبيبي، لما تشوفك عيني، سطور حكايتي، حاسة بسعادة، تفنن.
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كارمن سليمان

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