وفد "المصريين الأحرار" في زيارة للصين.. والحزب الشيوعي يشيد بدور السيسي "صور"

يزور وفد من حزب "المصريين الأحرار"، جمهورية الصين الشعبية بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، في زيارة تستمر حتي ٢٣ الجاري.



وبدأ الوفد برنامج الزيارة بدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كما تعرف الوفد الاستطلاعي علي تجربة الحزب في البناء الاقتصادي.



وتأتي زيارة المصريين الأحرار إلى الصين لدراسة التجربة السياسية والاقتصادية للحزب الصيني الحاكم والتي نجح من خلال تطبيقها في نقل الصين نقلة كبيرة لتصبح ثاني اقتصاديات العالم في أقل من 40عاما.



وخلال الزيارة تحدث تشانغ جيانوي مدير عام إدارة غرب وشمال أفريقيا بدائرة العلاقات الخارجية للحزب عن عظمة مصر وما يحدث فيها من عملية بناء الدولة المدنية الحديثة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد تشانغ، أن الصينيين فخورين بصداقة مصر وقائدها، كما تحدث عن حزب المصريين الأحرار وصداقته للحزب الشيوعي الصيني وحرصهم على تبادل الكوادر السياسية، مؤكدا أن الدكتور عصام خليل وكوادر الحزب أفضل من تعاملوا معهم سياسيا في مصر لما لمسوه منهم من إلتزام وسعة أفق وإدراك ووعي.



وقال:" رغم أن المصريين الأحرار حزب ليبرالي إلا أنه يلتقي سياسيًا واقتصاديا مع الحزب الشيوعي الصيني في عدة نقاط أهمها قوة البناء الداخلي للدولة الحديثة".



هذا وتحدث "تشو رؤى" مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اللقاء الثاني لوفد الحزب، عن عظمة دولة الصين منذ تأسيس الجمهورية قبل سبعين عامًا والتطور الذي حدث للصين تحت قيادة الحزب الشيوعي وأمينه العام على مدار تلك السنوات في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.



كما أبدي تطلعه لاستمرار الزيارات الثنائية بين الحزبين خلال الفترة القادمة لتبادل الرؤى والأهداف ونقل التجارب المختلفة للبناء الحزبي والتنظيم الداخلي للحزب.



من جانبه أثنى وفد حزب المصريين الأحرار على التجربة الصينية وعلى عمق العلاقات بين البلدين.



كما نقل وفد المصريين الأحرار تحيات وتقدير الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، لقيادات الحزب الشيوعي الصيني وشكره وتقديره لدعوة كوادر الحزب لهذه الزيارة الهامة والتي تأتي في أوقات احتفال الجمهورية الصينية بمرور سبعين عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.