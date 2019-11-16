Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفد "المصريين الأحرار" في زيارة للصين.. والحزب الشيوعي يشيد بدور السيسي "صور"

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:21 م
Advertisements
الوفد
الوفد
إسلام شعراوي
Advertisements
يزور وفد من حزب "المصريين الأحرار"، جمهورية الصين الشعبية بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، في زيارة تستمر حتي ٢٣ الجاري.

وبدأ الوفد برنامج الزيارة بدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كما تعرف الوفد الاستطلاعي علي تجربة الحزب في البناء الاقتصادي.

وتأتي زيارة المصريين الأحرار إلى الصين لدراسة التجربة السياسية والاقتصادية للحزب الصيني الحاكم والتي نجح من خلال تطبيقها في نقل الصين نقلة كبيرة لتصبح ثاني اقتصاديات العالم في أقل من 40عاما.

وخلال الزيارة تحدث تشانغ جيانوي مدير عام إدارة غرب وشمال أفريقيا بدائرة العلاقات الخارجية للحزب عن عظمة مصر وما يحدث فيها من عملية بناء الدولة المدنية الحديثة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد تشانغ، أن الصينيين فخورين بصداقة مصر وقائدها، كما تحدث عن حزب المصريين الأحرار وصداقته للحزب الشيوعي الصيني وحرصهم على تبادل الكوادر السياسية، مؤكدا أن الدكتور عصام خليل وكوادر الحزب أفضل من تعاملوا معهم سياسيا في مصر لما لمسوه منهم من إلتزام وسعة أفق وإدراك ووعي.

وقال:" رغم أن المصريين الأحرار حزب ليبرالي إلا أنه يلتقي سياسيًا واقتصاديا مع الحزب الشيوعي الصيني في عدة نقاط أهمها قوة البناء الداخلي للدولة الحديثة".

هذا وتحدث "تشو رؤى" مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اللقاء الثاني لوفد الحزب، عن عظمة دولة الصين منذ تأسيس الجمهورية قبل سبعين عامًا والتطور الذي حدث للصين تحت قيادة الحزب الشيوعي وأمينه العام على مدار تلك السنوات في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أبدي تطلعه لاستمرار الزيارات الثنائية بين الحزبين خلال الفترة القادمة لتبادل الرؤى والأهداف ونقل التجارب المختلفة للبناء الحزبي والتنظيم الداخلي للحزب.

من جانبه أثنى وفد حزب المصريين الأحرار على التجربة الصينية وعلى عمق العلاقات بين البلدين.

كما نقل وفد المصريين الأحرار تحيات وتقدير الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، لقيادات الحزب الشيوعي الصيني وشكره وتقديره لدعوة كوادر الحزب لهذه الزيارة الهامة والتي تأتي في أوقات احتفال الجمهورية الصينية بمرور سبعين عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وفد "المصريين الأحرار" في زيارة للصين.. والحزب الشيوعي يشيد بدور السيسي "صور"
وفد "المصريين الأحرار" في زيارة للصين.. والحزب الشيوعي يشيد بدور السيسي "صور"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حزب المصريين الأحرار

أخبار تهمك

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 20 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ يوم

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ يوم

عاجل.. إلغاء قناتي أون سبورت وتايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ يوم

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يومين

الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يكتب نهايته في سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 20 ساعة

في انتظار قرار فايلر.. مهاجم الشباب السعودي يقترب بقوة من الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المصريين الأحرار" يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحزب الصيني الحاكم (صور)

"المصريين الأحرار" يلتقي وفد الحزب الصيني الحاكم بمنتدى شرم الشيخ

المصريين الأحرار يعرض رؤيته لبناء عالم أفضل أساسه السلام في الصين

رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل وفد الحزب الحاكم الصيني (صور)

رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل وفدا من الحزب الشيوعي الصيني (صور)

"المصريين الأحرار" يستقبل قيادات مركز الصين لدراسات العالم المعاصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

11:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status