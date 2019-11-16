القوى العاملة تعلن عن توفر 8254 وظيفة برواتب تصل لـ 5500

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 8254 فرصة عمل للجنسين، ولذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل وظائف القوى العاملة التي تصل لراتب 5500 شهريًا.





وظائف جديدة براتب 5500





قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن التقدم إلى الوظائف سيستمر من اليوم وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، والمرتبات تتراوح بين 1200 إلى 5500 جنيها مصريا في بعض الوظائف والمهن، طبقاً لخبرة المتقدم.





مصانع وشركات تابعة للقطاع الخاص





وأضاف سعفان، أن الوظائف متوفرة عبر 33 شركة ومصنع تابعين للقطاع الخاص فى عدد من المحافظات، وتتميز بكافة الخدمات التأمينية سواء صحية كانت أو اجتماعية.





النشرة القومية للتوظيف





وأردف وزير القوى العاملة: "نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: النشرة القومية للتشغيل ، لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع".





العمل.. ومستقبل الشباب





وتابع: " العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة ، والدفع بعجلة التنمية للأمام ، ونسعى إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التى تساعدهم فى الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه فى مستقبلهم، من خلال توفير فرص العمل للشباب.





التخصصات والمهن المطلوبة





وتتضمن التخصصات المطلوبة: فنى ميكانيكا معدات مخبوزات خبرة من 3 إلى 5 سنوات والسن حتى 45 سنة، والراتب 5500 جنيه، وفنى تبريد وتكييف ، وكهرباء كونترول ، وسباكة ومشغل ماكينة تعبئة وتغليف بخط إنتاج مخبوزات ، وسائقين درجة أولى وثانية ، وعمال إنتاج وخدمات، ومخازن، وأمين مخزن ملم بالحاسب الآلي، وشيف مخبوزات، ومشرف صيانة، ومدير منتج طازج، ومخبوزات، وأفراد أمن ، وخدمة عملاء اتصالات ، وفورى وتفعيل خطوط، ودعم فنى ، ومدخل بيانات عبر الهاتف ، ومبيعات ، وخدمة عملاء، وأجهزة منزلية.





مهندسو إنتاج





إضافة إلى مهندسي إنتاج بكالوريوس هندسة إنتاج، وسائق كالإرك، ولودر، وفنيى صيانة (ميكانيكا وكهرباء) وخراطا، ومحاسبين ، وخياطا ، وكيميائيا، وفنى معمل ، وكاشير، ووسيط تأمين ، ومدير مبيعات ، ومسؤول ائتمان، وطباخا، وبودى جارد، ومساعد مدير تدريب ، ومنسقة تدريب، وموظف مكاتب أمامية.