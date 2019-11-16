Advertisements
Advertisements
Advertisements

القوى العاملة تعلن عن توفر 8254 وظيفة برواتب تصل لـ 5500

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:13 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 8254 فرصة عمل للجنسين، ولذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل وظائف القوى العاملة التي تصل لراتب 5500 شهريًا.

وظائف جديدة براتب 5500

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن التقدم إلى الوظائف سيستمر من اليوم وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، والمرتبات تتراوح بين 1200 إلى 5500 جنيها مصريا في بعض الوظائف والمهن، طبقاً لخبرة المتقدم.

مصانع وشركات تابعة للقطاع الخاص

وأضاف سعفان، أن الوظائف متوفرة عبر 33 شركة ومصنع تابعين للقطاع الخاص فى عدد من المحافظات، وتتميز بكافة الخدمات التأمينية سواء صحية كانت أو اجتماعية.

النشرة القومية للتوظيف

وأردف وزير القوى العاملة: "نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: النشرة القومية للتشغيل ، لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع".

العمل.. ومستقبل الشباب

وتابع: " العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة ، والدفع بعجلة التنمية للأمام ، ونسعى إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التى تساعدهم فى الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه فى مستقبلهم، من خلال توفير فرص العمل للشباب.

التخصصات والمهن المطلوبة

وتتضمن التخصصات المطلوبة: فنى ميكانيكا معدات مخبوزات خبرة من 3 إلى 5 سنوات والسن حتى 45 سنة، والراتب 5500 جنيه، وفنى تبريد وتكييف ، وكهرباء كونترول ، وسباكة ومشغل ماكينة تعبئة وتغليف بخط إنتاج مخبوزات ، وسائقين درجة أولى وثانية ، وعمال إنتاج وخدمات، ومخازن، وأمين مخزن ملم بالحاسب الآلي، وشيف مخبوزات، ومشرف صيانة، ومدير منتج طازج، ومخبوزات، وأفراد أمن ، وخدمة عملاء اتصالات ، وفورى وتفعيل خطوط، ودعم فنى ، ومدخل بيانات عبر الهاتف ، ومبيعات ، وخدمة عملاء، وأجهزة منزلية.

مهندسو إنتاج

إضافة إلى مهندسي إنتاج بكالوريوس هندسة إنتاج، وسائق كالإرك، ولودر، وفنيى صيانة (ميكانيكا وكهرباء) وخراطا، ومحاسبين ، وخياطا ، وكيميائيا، وفنى معمل ، وكاشير، ووسيط تأمين ، ومدير مبيعات ، ومسؤول ائتمان، وطباخا، وبودى جارد، ومساعد مدير تدريب ، ومنسقة تدريب، وموظف مكاتب أمامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف للشباب وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة وظائف شاغرة وظائف جديدة نشرة التوظيف فرص عمل القوى العاملة

أخبار تهمك

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يكتب نهايته في سانتياجو بيرنابيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

في انتظار قرار فايلر.. مهاجم الشباب السعودي يقترب بقوة من الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 14 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ يوم

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يومين

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ يوم

عاجل.. إلغاء قناتي أون سبورت وتايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد.. وزيدان في ورطة كبيرة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 21 ساعة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ يوم

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"سعفان" و"عبدالرحيم علي" يتفقدان الملتقى التوظيفي الأول لشباب الجيزة (صور)

وزير القوى العاملة يعلن أولى خطوات الوزارة لمبادرة "حياة كريمة"

في عهد السيسي.. "القوى العاملة" وفرت آلاف الوظائف براتب شهري يصل لـ15 ألف جنيه

"القوى العاملة": توفير 10749 فرصة عمل بـ54 شركة بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

القوى العاملة تكشف عن وظائف شاغرة برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه

برخصتك الأولى والثانية.. "القوى العاملة" توفر وظائف للسائقين بـ4500 جنيه شهريًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status