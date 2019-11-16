المحكمة تفصل ممرضتين بدار رعاية طفولة ببني سويف لبيعهما رضيعة

في حكم ساطع لقضاء مجلس الدولة المصرى يؤكد أن مصر ضربت أروع مثل في تأكيد حفاظها على حقوق الطفل وأنها من أول دول العالم التى حافظت على حقوق البشر مع ميلاد الحضارة المصرية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عمر نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعنين المقامين من ممرضتين الأولى بدار رعاية الأطفال ببنى سويف والأخرى بدار رعاية الطفولة بها وأيدت فصلهما من الخدمة لقيامهما ببيع طفلة حديثة الولادة دون الاستدلال عن مصيرها.





قالت المحكمة إن ظاهرة الإتجار بالبشر من أخطر الظواهر وأبشع الجرائم التى تؤثر بشكل مباشر على الإنسان بحسبانها جريمة ضد الإنسانية، نظرا لطبيعة هذه الجريمة التى تتم من خلال بيع وشراء البشر أنفسهم، وقد انتبهت الدولة المصرية إلى خطر ظاهرة الاتجار البشر، وكانت من أولى الدول التى كافحت تلك الجريمة بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وبطريقة تحترم حقوق الإنسان احترامًا كاملًا، حيث أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر.





وأضافت المحكمة أن القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر توسع في تعريف الاتجار بالبشر لتشمل كافة صور المساهمة لإحكام الرقابة ومجابهة تلك الجريمة ضد الإنسانية بما يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.





وأشارت المحكمة إلى أن الثَّابِت من الأوْرَاق أن كلا من الممرضة هـ ح ع بدار رعاية الطفل ببني سويف والممرضة ر ع ع برعاية الأمومة والطفولة بذات المحافظة قامتا باستلام الطفلة حديثة الولادة من اَحاد الناس دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بإضافتها في الدفاتر طبقًا للإجراءات القانونية، ولقيام الأولى منفردة بتسليم الطفلة إلى شقيقتها التي أعادتها مرة أخرى، ولم يستدل على مصيرها حتي تاريخه مما أدى إلى فقدانها.





وأوضحت المحكمة أن الثابت أن الممرضتان مع غيرهن كن يقفن أمام باب الدار من الخارج ومعهن طفلة ويتحدثن مع بعضهن عن بيع هذه الطفلة لأحد المواطنين يكون لا ينجب، وفي ذات اليوم في الساعة التاسعة مساء سمعت إحدى زميلتهن أن احداهما تتحدث في الهاتف مع الأخرى وتقول لها "أين نصيبي من بيع الطفلة؟" ورأتهما واقفتين مع أحد الأهالي ومعه سيدة والرجل معه طفلة يريد تسليمها للدار فوافقت الأولى علي أخذ الطفلة وقالت أنها ستعطيها لأختها التي لا تنجب فردت عليها الشاهدة بأن التبني حرام فقالت لها: " هو الحرام أن أختي متخلفش " على الرغم من أن إجراءات تسليم الأطفال للدار تتمثل في قيام المواطن الذى يريد تسليم الطفلة بتحرير محضر في الشرطة ويحال المحضر للنيابة العامة ثن يتم تسمية الطفل باسم رباعي وتصدر قرار بتسليمه للدار ويستخرج شهادة ميلاد له ويسجل بسجلات الدار، وعليه فإن الثابت يقينا من الأوراق ومما جاء بشهادة الشهود أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعنتين ثابتة فى حقهما ثبوتا يقينيا لا مُراء فيه.



