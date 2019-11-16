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"انعكاس حالة الطقس".. مستخدمو "السوشيال ميديا" في حيرة بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية.. وخبير لـ"الفجر": "ده طبيعي"

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:34 م
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حالة الطقس - الأرصاد الجوية
حالة الطقس - الأرصاد الجوية
نجلاء البسيونى
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شهدت جمهورية مصر العربية، على مدار 3 أيام ماضية، حالة من الاستقرار في حالة الطقس، على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باحتمالية سقوط أمطار على عدد من محافظات الصعيد والمدن الساحلية.

الأرصاد الجوية.. "الخريف" فصل انتقالي بين الصيف والشتاء
من جهته، أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، سبب مخالفة الطقس خلال الـ ٣ أيام الماضية، مضيفًا أن فصل الخريف يعد انتقالي بين الصيف والشتاء، والتقلبات التي تحدث خلال الفترة الحالية شيء وارد وليس بجديد.

انعكاس حالة الطقس.. مستخدمو السوشيال ميديا في حيرة بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية.. وخبير لـالفجر: ده طبيعي
الأرصاد الجوية: سقوط أمطار غزيرة تصل لـ السيول على هذه المحافظات
وقال عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وبعض محافظات الصعيد شهدت سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول موضحا أن طبقات الجو العليا كانت مجهزة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة والإسكندرية، إلا أن كميات الرطوبة تتوقف على كميات الأمطار. 

رواد مواقع التواصل: "الشتا راح فين"
وآثار مخالفة الطقس لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بخصوص سقوط الأمطار، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم سقوط أمطار" "الشتا راح فين".

انعكاس حالة الطقس.. مستخدمو السوشيال ميديا في حيرة بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية.. وخبير لـالفجر: ده طبيعي
تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية على مدار الـ3 أيام الماضية
وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت أول أمس من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما نوهت الأرصاد الجوية، إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة. 

ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".

وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.
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