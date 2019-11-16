"انعكاس حالة الطقس".. مستخدمو "السوشيال ميديا" في حيرة بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية.. وخبير لـ"الفجر": "ده طبيعي"

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية على مدار الـ3 أيام الماضية

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت أول أمس من سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية وتصل إلى حد السيول على على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



كما نوهت الأرصاد الجوية، إلى وجود كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بقيم من 4-5 درجات لتصل درجات الحرارة إلى 26 أو 27 درجة، إلا أننا شهدنا ارتفاع درجات الحرارة.



ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، على عكس المتوقع والتنبؤات، جعل الكثير من المواطنين يبدون استغرابهم، ويطلقون العديد من الكوميكسات الساخرة عن أحوال الطقس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن "الأمطار والسيول"، بطريقة فكاهية قائلين "ماحسيناش بحاجة"، "الجو كان حر والشمس طالعة".



وعن توقعات هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، فمن المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، السبت، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الأحد.