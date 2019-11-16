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موعد مباراة بلجيكا وروسيا اليوم السبت 16/11/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
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منتخب_بلجيكا
منتخب_بلجيكا
محمد جمال
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يستعد ملعب سان بطرسبرج في العاصمة الروسية موسكو، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، حينما يحل المنتخب البلجيكي، ضيفا على أصحاب الأرض ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.


ويلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الروسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدور المجموعات، حيث يتنافس المنتخبين على صدارة المجموعة المؤهلة لبطولة اليورو العام المقبل.


موعد مباراة روسيا وبلجيكا بالتصفيات الأوروبية

ويستضيف ملعب سان بطرسبرج الروسي، مباراة منتخب بلجيكا وروسيا، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العريية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة روسيا وبلجيكا

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن إذاعة مباراة منتخب روسيا وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية bein sports HD


ترتيب الفريقين بالمجموعة

ويحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة برصيد 24 نقطة، حيث فاز في ثمان جولات، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة أو يتعادل في أي مواجهة بالتصفيات.


بينما يحل المنتخب الروسي بالمركز الثاني برصيد 21 نقطة، بعدما فاز في 7 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة بالتصفيات الأوروبية يورو 2020.
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يورو 2020 منتخب بلجيكا روسيا وبلجيكا تصفيات اوروبا

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