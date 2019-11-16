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بعد إعلانها عن عودتها بفيلم جديد.. تعرف على تجربة شيرين عبد الوهاب السينمائية الوحيدة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:43 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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خاضت المطربة شيرين عبد الوهاب تجربتها الوحيدة فى السينما عام ٢٠٠٣ بفيلم "ميدو مشاكل" مع الفنان أحمد حلمي، وجسدت دور الفتاة غير الرقيقة التى تحب صديقها ميدو دون أن يبادلها نفس الشعور،ثم بعد ذلك اختفت تماماً عن السينما ولم تقدم أي أعمال سينمائية جديدة.

"ميدو مشاكل"
تدور أحداث الفيلم حول شاب فى مجال تركيب الدش واسمه ميدو " أحمد حلمي " وهو طالب يدرس فى مجال الإلكترونيات مع صديقته " ليلي " التى تقع فى حبه، ولكن هذا الشاب تعجبه فتاة أخري رقيقة وجميلة عنها ،ولكن فى النهاية يقع فى حب ليلي لوقفها دائمًا بجانبه.

والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد النجار، وبطولة كلا من أحمد حلمى، شيرين عبد الوهاب، إيناس النجار، حسن حسني، نشوي مصطفي، رامز جلال، محمد لطفي.

سبب اختفاء شيرين عبد الوهاب عن السينما؟
أوضحت شيرين عبد الوهاب أن سبب عدم تواجدها على الساحة السينمائية يرجع إلى عدم نجاح  تجربتها الأولى فى فيلم "ميدو مشاكل".

وقالت شيرين خلال حديثها مع قناة "سكاي نيوز عربية": "أن خبرتها فى فيلم "ميدو مشاكل" كانت زيرو، ولم يهتم طاقم العمل فى الفيلم بإبداء أي ملاحظات على طريقة أدائها واهتموا باسمها فقط".

واعتبرت الفنانة أن تجربتها فى فيلم "ميدو مشاكل"، تعتبر بالنسبة لها كمرحلة مدرسية تتعلم منها، بعكس أول تجربة درامية لها فى التليفزيون المصري وهو مسلسل "طريقي" الذي استطاع أن ينال إعجاب الجمهور وحقق نجاحًا كبيرًا  ووصفت بأن قصة المسلسل تشبه قصتها الحقيقية.

حقيقية عودة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى للسينما؟
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خوضها لتجربة السينما من جديد وأعلنت عن فيلم جديد من بطولتها.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج " الحكاية " المذاع على قناة" أم بي سي مصر" أن بطل الفيلم سيكون وجها جديداً، وأن الفيلم ستدور أحداثه حول فنان ينهي حياته المهنية فيستمع إلى صوتها ويقدمها للجمهور. 

وأضافت شيرين أنه لم يتم حتي الآن تحديد شخصيات الفيلم،كما أشارت إلى أن السينما اشتاقت لها لافتة أنها اكتسب خبرة كبيرة بعد نجاح مسلسل "طريقي".


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الكلمات المفتاحية

ميدو مشاكل فيلم شيرين تجربة الفجر الفني

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