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التشكيل المتوقع وموعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء
السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
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عبدالقادر عرابي
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يسعى المنتخب الألماني لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" ، حينما يستضيف منتخب روسيا البيضاء على ملعب "بوروسيا بارك" بمدينة مونشنجلادباخ الألمانية ضمن الجولة السابعة من المجموعة.
ويسعى المدرب يواكيم لوف للفوز على نظيرة البيلاروسي، من أجل الإقتراب أكثر من التأهل، خشية الدخول في حسابات معقدة مع منافسيه منتخب هولندا ومنتخب أيرلندا الشمالية.
ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء
ينحصر الصراع بين المنتخبات الثلاثة،هولندا وألمانيا وأيرلندا الشمالية، حيث يحتل هولندا وألمانيا قمة المجموعة، وينافسهما المنتخب الأيرلندي الشمالي.
1- هولندا 15 نقطة من 6 مباريات
2- ألمانيا 15 نقطة من 6 مباريات
3- أيرلندا الشمالية 12 نقطة من 6 مباريات
4- روسيا البيضاء 4 نقاط من 7 مباريات
5- أستونيا نقطة وحيدة من 7 مباريات
تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمباراة روسيا البيضاء
ومن المتوقع أن يدخل المدرب يواكيم لوف المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: نيكو شولز – جوناثان تاه – ماتياس جينتر – لوكاس كولستيرمان
خط الوسط: توني كروس – جوشوا كيميتش – ليون جرويتسكا
خط الهجوم: جوليان براندت – تيمو فيرنر – سيرجي جنابري.
تشكيل منتخب روسيا البيضاء المتوقع لمواجهة ألمانيا
بينما من المتوقع أن يكون تشكيل المدرب ميكائيل ماركيل المدرير الفني لروسيا البيضاء على النحو التالي.
حراسة المرمى: أليكسندر جوتور
خط الدفاع: أوليج فيريتيلو – ألكسندر مارتينوفيتش – نيكيتا ناوموف – دينيس بولياكوف
خط الوسط: يوري كوفاليف – إيفجيني يابلونسكي – ستانيسلاف دراجون – إيفان مايفسكي
خط الهجوم: إيجور ستاسفيتش – دينيس لابتيف.
موعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء والقنوات الناقلة
وستذاع مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة bein sports hd1 بتعليق حفيظ دراجي.
وينص نظام التصفيات على صعود المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الإثنى عشر لنهائيات المقررة في صيف عام 2020 في عدة مدن أوروبية.
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