التشكيل المتوقع وموعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء





موعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء والقنوات الناقلة



وستذاع مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة bein sports hd1 بتعليق حفيظ دراجي.