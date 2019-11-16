Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع وموعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
Advertisements
منتخب_ألمانيا
منتخب_ألمانيا
عبدالقادر عرابي
Advertisements


يسعى المنتخب الألماني لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" ، حينما يستضيف منتخب روسيا البيضاء على ملعب "بوروسيا بارك" بمدينة مونشنجلادباخ الألمانية ضمن الجولة السابعة من المجموعة.

ويسعى المدرب يواكيم لوف للفوز على نظيرة البيلاروسي، من أجل الإقتراب أكثر من التأهل، خشية الدخول في حسابات معقدة مع منافسيه منتخب هولندا ومنتخب أيرلندا الشمالية.


ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء

ينحصر الصراع بين المنتخبات الثلاثة،هولندا وألمانيا وأيرلندا الشمالية، حيث يحتل هولندا وألمانيا قمة المجموعة، وينافسهما المنتخب الأيرلندي الشمالي.

1- هولندا 15 نقطة من 6 مباريات

2- ألمانيا 15 نقطة من 6 مباريات

3- أيرلندا الشمالية 12 نقطة من 6 مباريات

4- روسيا البيضاء 4 نقاط من 7 مباريات

5- أستونيا نقطة وحيدة من 7 مباريات


تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمباراة روسيا البيضاء

ومن المتوقع أن يدخل المدرب يواكيم لوف المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نيكو شولز – جوناثان تاه – ماتياس جينتر – لوكاس كولستيرمان

خط الوسط: توني كروس – جوشوا كيميتش – ليون جرويتسكا

خط الهجوم: جوليان براندت – تيمو فيرنر – سيرجي جنابري.


تشكيل منتخب روسيا البيضاء المتوقع لمواجهة ألمانيا

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل المدرب ميكائيل ماركيل المدرير الفني لروسيا البيضاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: أليكسندر جوتور

خط الدفاع: أوليج فيريتيلو – ألكسندر مارتينوفيتش – نيكيتا ناوموف – دينيس بولياكوف

خط الوسط: يوري كوفاليف – إيفجيني يابلونسكي – ستانيسلاف دراجون – إيفان مايفسكي

خط الهجوم: إيجور ستاسفيتش – دينيس لابتيف.


موعد مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء والقنوات الناقلة

وستذاع مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الهواء مباشرة على قناة bein sports hd1 بتعليق حفيظ دراجي.


وينص نظام التصفيات على صعود المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الإثنى عشر لنهائيات المقررة في صيف عام 2020 في عدة مدن أوروبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يورو 2020 مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء تصفيات امم اوروبا

أخبار تهمك

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: ورطة زيدان وغياب نجم الملكي لفترة طويلة وبيريز يفسد صفقة برشلونة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-11-2019.. وحراك جديد في سعر طن الحديد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد خروج ألمانيا المُذل.. ماذا قدم يواكيم لوف مع الماكينات الألمانية ؟

بعد وداع المونديال.. كشف حساب يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا

قمة نارية بين فرنسا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

ريوس يغيب عن تدريب ألمانيا قبل موقعة روسيا

دوري الأمم الأوروبية.. هولندا تخطط لإقصاء أبطال العالم

ألمانيا لا تخشى يورو 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

06:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status