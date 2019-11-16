تعرف على موعد عودة محمد صلاح للملاعب





كشفت تقارير صحفية إنجليزية آخر المستجدات بخصوص الإصابة التي يعاني منها نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح والتي أبعدته عن معسكر الفراعنة المقام حاليًا ومباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021.





متي يعود محمد صلاح للملاعب؟



يتساءل الجميع حاليًا في مصر وإنجلترا وخاصة جمهور ليفربول عن موعد عودة محمد صلاح للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في الأنكل خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.





وأكدت صحيفة "مترو" البريطانية أن نادي ليفربول لم يحدد موعدًا لعودة محمد صلاح للمباريات، وينتظر النادي تحديد حجم إصابة اللاعب بعد سفره لمصر للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، وقرر النادي منح اللاعب فترة راحة طويلة خلال فترة التوقف الدولي للتعافي من إصابته.





ويغيب "صلاح" عن مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019.





محمد صلاح يبدأ رحلة العلاج في الإمارات



وأكدت تقارير صحفية أن محمد صلاح إلي مدينة دبي الإماراتية للخضوع لبرنامج علاجي هناك للتعافي من إصابته قبل العودة إلي إنجلترا للانضمام لفريق ليفربول الإنجليزي، والذي يستعد لمواجهة كريستال بالاس يوم 23 نوفمبر الجاري، ولم يتحدد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة.