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تعرف على موعد عودة محمد صلاح للملاعب

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية آخر المستجدات بخصوص الإصابة التي يعاني منها نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح والتي أبعدته عن معسكر الفراعنة المقام حاليًا ومباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021.


متي يعود محمد صلاح للملاعب؟

يتساءل الجميع حاليًا في مصر وإنجلترا وخاصة جمهور ليفربول عن موعد عودة محمد صلاح للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في الأنكل خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.


وأكدت صحيفة "مترو" البريطانية أن نادي ليفربول لم يحدد موعدًا لعودة محمد صلاح للمباريات، وينتظر النادي تحديد حجم إصابة اللاعب بعد سفره لمصر للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، وقرر النادي منح اللاعب فترة راحة طويلة خلال فترة التوقف الدولي للتعافي من إصابته.


ويغيب "صلاح" عن مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر المقرر لها 18 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019.


محمد صلاح يبدأ رحلة العلاج في الإمارات

وأكدت تقارير صحفية أن محمد صلاح إلي مدينة دبي الإماراتية للخضوع لبرنامج علاجي هناك للتعافي من إصابته قبل العودة إلي إنجلترا للانضمام لفريق ليفربول الإنجليزي، والذي يستعد لمواجهة كريستال بالاس يوم 23 نوفمبر الجاري، ولم يتحدد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة.


مصير غامض لـ"صلاح" من المشاركة في مونديال الأندية

وأصبح مصير محمد صلاح من التواجد مع ليفربول الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في شهر ديسمبر المقبل غامضًا حتي الآن، حيث ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب قد يحتاج للعلاج عدة أسابيع وذلك قد يدفع الجهاز الفني للريدز إلي استبعاده من قائمة الفريق المتجهة إلي قطر لخوض مباريات المونديال.
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الكلمات المفتاحية

مصر ضد جزر القمر محمد صلاح الفراعنة ليفربول الدوري الانجليزي أمم إفريقيا 2021

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