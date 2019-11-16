إيناس عز الدين توجه رسالة من القلب لـ نهال عنبر

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إيناس عز الدين تحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر



شاركت الفنانة إيناس عز الدين، جمهورها صورتين ظهرت خلالهما برفقة الفنانة نهال عنبر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتوجهت إيناس برسالة من القلب عبرت من خلالها عن محبتها الشديدة لنهال عنبر، وعلقت قائلة: "الحلوة القمر الطيبة والست الجدعة حبيبتي".وانهالت التعليقات على الصور من قبل محبي إيناس عز الدين، وذلك من قبل محبيها ممن أشادوا بصدق علاقتهما وعبروا عن إعجابهم بصداقتهما.كانت الفنانة إيناس عز الدين قد احتفلت بعيد ميلاد نهال عنبر منذ فترة، في حفل ضخم حضره عدد كبير من النجوم ومنهم محمد رمضان، عبير منير، والمنتج ياس سليم، الفنانة إيناس عز الدين، أمل رزق، علاء منصور، ونجلها المخرج حسام الحسيني.