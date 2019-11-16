عمرو مصطفى يشكر تركي آل الشيخ.. ويؤكد: قدم لي كل الدعم لإنجاح ألبومي وحفلي بالرياض (فيديو)

وجه الفنان عمرو مصطفى الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، على دعمه الشديد له، لافتًا إلى أنه كتب كلمات جميع أغنيات ألبومه: "كان رؤيته إننا نعمل موسيقى مختلفة للوطن العربي".





عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائيه شاشة إم بي سي مصر" تفاصيل أ









وكشف خلال لقائه مع الإعلاميلبومه الجديد "لعبت مع الأسد" الذي طرحه منذ شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.وأكد المطرب عمرو مصطفى، أنه سعيد بمشاركة في حفلات موسم الرياض واحتفاله الألبوم لعب مع الأسد، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد طرحه.وأضاف: "تعاونا مع كل الموزعين العالميين، وعملنا بشكل مختلف تماما، والكلمات كانت عبارة عن رسائل، في فكرة، وكل ألبوم هيبقى له تركيبة إن شاء الله، وهنولع الحفلة النهاردة إن شاء الله"وتابع انه رأي بموسم الرياض ثقافة وسياحة وفن متواجد بالشارع والناس كلها مبسوطة، والجمهور عندي كتير في السعودية كلهم سعداء ب اللي بيحصل.