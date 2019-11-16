بفستان أسود أنيق.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار برفقة والدها (صورة)

شاركت ليلى زاهر، نجلة الفنان أحمد زاهر، جمهورها بصور جديدة لها برفقة والدها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وظهرت ليلى بفستان أسود لامع وكانت في قمة أناقتها، ونسقت معه اكسسوارت زادت الإطلالة بريقًا وأناقة، واعتمدت تسريحة شعر ذيل حصان بسيطة تناسبت مع جمال اطلالتها.



وانهالت التعليقات على صورة ليلى ووالدها من قبل محبيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأشادوا بجمالها وأناقتها، وجاءت التعليقات كالتالي: قمرات ياخواتي، أحلى ليلي في الدنيا، شبه بعض جدا، حلوين، انتي وبابا قمر، شبه مامتك، اسرة جميلة، من أفضل العائلات في الوسط الفني، بموت فيكي انتي وبابا، والدك فنان محترم وبنحبه.





