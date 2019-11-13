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الصدفة تضع الملحن رزق علي في موقف المساند لـ رامي جمال بإهدائه أغنية "إنت النجم"
الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
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نادين أحمد نجدي
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سارع العديد من نجوم الفن والمشاهير والجمهور في التضامن النجم رامي جمال بشأن إعلان تلويحه بقرار اعتزال مجال الغناء والطرب على إثر إصابته بمرض "البهاق" بظهور نقط بيضاء متفرّقة في جسده جعلته عاجزًا عن إيجاد علاج لهذا المرض.
وأبدى البعض رغبته في التعاون مع رامي جمال سواء بالغناء معه على المسرح مثل هاني شاكر أو التعاون معه في إحدى الأغاني كما فعلت أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إلا أن الصدفة وحدها وضعت الملحن والمطرب رزق علي، في اتخاذ طريقًا آخر حيث طرح أغنية تحمل عنوان "إنت النجم" عبر قناته على "اليوتيوب "، والتي كان قد انتهى على العمل عليها لتكون على سبيل الإهداء للفنان رامي جمال وتزامنت مع محنة مرضه.
وتحدث "رزق" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" بشأن هذه الأغنية فقال: "أنا بحب رامي جمال كثيرًا على المستوى الشخصي، وأحب أعماله الفنية وألحانه وأحب مدرسته، ومن هنا قررت أن أبادر بأغنية له، بغرض أن نقول له أن فنك جميل".
وأكد الملحن رزق علي، قائلًا: "عرضت على الشاعر مصطفى النحاس فكرة أنني أريد عمل أغنية له ورحب بالفكرة كثيرًا وقام بكتابة كلمات الأغنية وقمت بتلحينها وغنائها وتولى توزيعها تيام طارق".
واستطرد الملحن "رزق" قائلًا: "حضرت لهذه الأغنية قبل إعلان رامي جمال مرضه على السوشيال ميديا، ولكنها طُرحت بعد إعلانه عن مرضه وكان الأمر بمحض الصدفة ودونما ترتيب".
وأبدى البعض رغبته في التعاون مع رامي جمال سواء بالغناء معه على المسرح مثل هاني شاكر أو التعاون معه في إحدى الأغاني كما فعلت أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إلا أن الصدفة وحدها وضعت الملحن والمطرب رزق علي، في اتخاذ طريقًا آخر حيث طرح أغنية تحمل عنوان "إنت النجم" عبر قناته على "اليوتيوب "، والتي كان قد انتهى على العمل عليها لتكون على سبيل الإهداء للفنان رامي جمال وتزامنت مع محنة مرضه.
وتحدث "رزق" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" بشأن هذه الأغنية فقال: "أنا بحب رامي جمال كثيرًا على المستوى الشخصي، وأحب أعماله الفنية وألحانه وأحب مدرسته، ومن هنا قررت أن أبادر بأغنية له، بغرض أن نقول له أن فنك جميل".
وأكد الملحن رزق علي، قائلًا: "عرضت على الشاعر مصطفى النحاس فكرة أنني أريد عمل أغنية له ورحب بالفكرة كثيرًا وقام بكتابة كلمات الأغنية وقمت بتلحينها وغنائها وتولى توزيعها تيام طارق".
واستطرد الملحن "رزق" قائلًا: "حضرت لهذه الأغنية قبل إعلان رامي جمال مرضه على السوشيال ميديا، ولكنها طُرحت بعد إعلانه عن مرضه وكان الأمر بمحض الصدفة ودونما ترتيب".
وكان الفنان رامي جمال، قد فجّر صدمة كبرى لجمهوره بعدما أعلن عن إصابته بمرض البُهاق، وأنه استسلم للأمر، وفكّر في اعتزال مجال الطّرب والغناء، بسبب المضايقات التي تعرّض لها بسببه.
وكشف من خلال منشوره أنّه قرّر تقبّل المرض الذي بدأ يعيشه منذ ما يقارب السّنة، خاصّة أنّه يَظهر للجميع ولا يمكن إخفاؤه، مؤكدًا أنّ الحزن سيزيده ولن يساعده في الشّفاء.
واستطرد جمال من خلاله منشوره أنّه وقع في حيرة حول استمراره في الفنّ الذي لا يعرف سواه ويتقبّل الانتقادات والمضايقات، إذْ أنّ هناك بعض الأشخاص الذين يرفضون السّلام عليه خوفًا من انتقال المرض إليهم بالرّغم من أنّه غير مُعدٍ، بالإضافة إلى فكرة أنّ شكل الفنان مهمّ جدًا، والبُهاق الذي سينتشر سيؤثّر على هذا الأمر، وبين اعتزاله للفنّ تجنبًا لهذه التعليقات التي من الممكن أنْ تُضايقه.
يُذكر أنّ آخر ألبومات رامي جمال، كان بعنوان "ليالينا"، والذي ضمّ 17 أغنية من ضمنهم "بحاول أنساكي" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها.
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