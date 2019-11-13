الصدفة تضع الملحن رزق علي في موقف المساند لـ رامي جمال بإهدائه أغنية "إنت النجم"

وكان الفنان رامي جمال، قد فجّر صدمة كبرى لجمهوره بعدما أعلن عن إصابته بمرض البُهاق، وأنه استسلم للأمر، وفكّر في اعتزال مجال الطّرب والغناء، بسبب المضايقات التي تعرّض لها بسببه.





وكشف من خلال منشوره أنّه قرّر تقبّل المرض الذي بدأ يعيشه منذ ما يقارب السّنة، خاصّة أنّه يَظهر للجميع ولا يمكن إخفاؤه، مؤكدًا أنّ الحزن سيزيده ولن يساعده في الشّفاء.





واستطرد جمال من خلاله منشوره أنّه وقع في حيرة حول استمراره في الفنّ الذي لا يعرف سواه ويتقبّل الانتقادات والمضايقات، إذْ أنّ هناك بعض الأشخاص الذين يرفضون السّلام عليه خوفًا من انتقال المرض إليهم بالرّغم من أنّه غير مُعدٍ، بالإضافة إلى فكرة أنّ شكل الفنان مهمّ جدًا، والبُهاق الذي سينتشر سيؤثّر على هذا الأمر، وبين اعتزاله للفنّ تجنبًا لهذه التعليقات التي من الممكن أنْ تُضايقه.





يُذكر أنّ آخر ألبومات رامي جمال، كان بعنوان "ليالينا"، والذي ضمّ 17 أغنية من ضمنهم "بحاول أنساكي" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها.