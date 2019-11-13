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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2019 في لبنان

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:20 ص
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اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-11-2019  مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2019 في لبنان

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ ليرة لبنانية  

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-11-2019 في لبنان

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

عيار الذهب

46.94$

71.031

اسعار الذهب عيار 24

43.03$

65.112

سعر الذهب عيار 22

41.07$

62.153

اسعار الذهب عيار 21

35.20$

53.274

اسعار الذهب عيار 18

27.38$

41.435

سعر الذهب عيار 14

23.38$

35.168

سعر الذهب عيار 12

1.460$

35.515

اسعار أوقية الذهب

328.58$

497.228

اسعار جنيه الذهب

46.939$

71.030.836

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

11 نوفمبر

41.435

53.274

62.153

71.031

10 نوفمبر

41.409

53.241

62.114

70.986

9 نوفمبر

41.645

53.544

62.468

71.391

8 نوفمبر

42.314

54.404

63.471

72.537

7 نوفمبر

42.112

54.145

63.169

72.192

 

 

 

 

 


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