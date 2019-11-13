رسميا : إستقالة كرم جابر من تدريب بلدية المحلة



تقدم كرم جابر المدير الفني لبلدية المحلة بأستقالته بعد التعادل مع المنصورة بهدف لكل فريق في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة

ليحصد الفريق المحلاوي نقطتين من ٤ مباريات خاضهم الفريق.



وبعد إنتهاء لقاء المنصورة تقدم كرم جابر بأستقالة إلى مصطفى الشامي المشرف العام بسبب سوء التوفيق الذي يلازمه وترك مساعده لقيادة الفريق في مباراة الكأس أمام عرب الرمل السبت المقبل.



وكان كرم جابر قد تولي تدريب بلدية المحلة في يوليو الماضي وقد خاض فترة إعداد قوية تخللها معسكر بمدينة الإسماعيلية وإقامة أكثر من ١١ مباراة ودية.



وقد لعب ٤ مباريات في الدوري تعادل مع دمنهور بملعب البلدية وخسر أمام الرجاء بمطروح ثم هزيمة بثلاثية أما ابوقير للاسمدة بالمحلة والتعادل اليوم أمام المنصورة.



من ناحية أخرى مازال الأجتماع بين مصطفى السمولي رئيس مجلس إدارة بلدية المحلة ومصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكره منعقد من أجل الاستقرار على المدير الفني الجديد للبلدية وأن الأسماء المطروحة قد أنحصرت في ثلاثة أسماء سيبدأ النادي المحلاوي في التفاوض معهم من أجل التعاقد مع أحدهم خلال الساعات القليلة القادمة.