"مكنتش أعرف أنه مات".. القصة الكاملة لواقعة فتاة العياط (فيديو)

كشفت أميرة أحمد عبد الله، المعروفة بـ"فتاة العياط"، تفاصيل الواقعة، موضحة أنه تم سرقة هاتفها المحمول، وعندما اتصلت على نفس الرقم رد عليها أحد الأشخاص يدعى "مهند"، وأخبرها أن تقابله في مكان ما.



وأضافت "عبد الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أنه كذب عليها وقال إنه يوصلها إلى مكان آخر لبعض الأشخاص الذين لديهم الهاتف المحمول، متابعة: "دخل في الجبل من جوا وقالي كلام مش كويس وطلب مني حاجات مش كويسة وهددني بالسكينة، عملت نفسي إني موافقة، وقولتله سيب السكينة وأنا هديلك إللي إنت عايزه، أول ما سابها خطفتها ونزلت لقيته بيجري عليا ضربته بالسكينة، منظر الدم خوفني، لقيته حاطط إيه على الدم وبيحاول يقلعني هدومي فضلت أضربه بالسكينة كل ما يقرب".



واستكمل: "فضلت أجري في الجبل بس مكنتش أعرف أنه مات، معرفتش إنه مات غير تاني يوم لما روحت مع الحكومة"، متابعة: "قابلت 2 رجالة قالولي مالك حكيتلهم الواقعة أخدوني وودوني جامع أغسل وشي وأخدوا رقم بابا وجابوه"، لافتة إلى أن والدها ووالدتها أصروا على الإبلاغ عن الواقعة، معلقة: "أنا وجدت نفسها في أمر واقع؛ إما أن يعتدي عليا أو أدافع عن شرفي، وفضلت الدفاع عن شرفي".



