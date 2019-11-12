البورصة الأمريكية تعاود تحطيم الأرقام القياسية المرتفعة بنهاية التعاملات





عاودت البورصة الأمريكية تحطيم الأرقام القياسية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من خطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة باقتراب موعد الاتفاق التجاري مع الصين.





وتصدر الأسهم المرتفعة اليوم سهم "والت ديزني" الذي صعد بنحو 2 بالمائة بعد إعلان الشركة عن إطلاق خدمة بث فيديو عبر الإنترنت.





واستقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوي 27691.4 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3091.8 نقطة، وصعد "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.3 بالمائة إلى 8486.09 نقطة.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.345.