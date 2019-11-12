محافظ الشرقية ينعي رئيس حي أول الزقازيق

نعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس أسعد السيد محمد، والذي وافته المنيه مساء اليوم الثلاثاء؛ متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.



وقال المحافظ: " بمزيد من الحزن والأسى ننعي وفاة الأستاذ أسعد السيد محمد رئيس حي أول الزقازيق والذي وافته المنيه مساء اليوم خلال تأدية عمله وإشرافه على متابعة ورديات النظافة ورفع الإشغالات بنطاق الحي".



وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحته وأن يسكنه فسيح جناته.



وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوفاة الراحل الكريم والذي كان مثالًا يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه حتى وافته المنيه أثناء تأديته لعمله.