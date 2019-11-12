بعد إصابته بمرض البهاق.. هاني الناظر لـ رامي جمال: "أصبر وخليك متفائل في علاج"

وجه الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق، رسالة للفنان رامي جمال بعد إعلانه التفكير في الاعتزال بعد إصابته بمرض البهاق، قائلًا: "أرجوك يا رامي أصبر وخليك متفائل، البهاق له علاج ولكنه قد يستمر من 6 لـ8 أشهر"، لافتَا إلى أنه عالج آلاف من مرض البهاق.



ولفت "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن العلم تطور والبهاق أصبح له علاج بصورة أكبر من الماضي، مشددًا على ضرورة توعية المجتمع بالتعامل مع المرضى بكافة صورهم، لأن هذا الأمر قد يساعد المريض على العبور من الكثير من المشاكل.



وأضاف أن عدد مرضى بهاق في مصر ليس قليلًا، ويصل تعدادهم ما يقرب من مليون شخص، مشيرًا إلى أن أكثر دولتين بهم هذا المرض هما مصر والهند.

