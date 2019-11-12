استشهاد 11 فلسطيني في هجمات لإسرائيل على قطاع غزة

ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة، مساء الثلاثاء، إلى 11، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا

في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا.

واكد المصدر في بيان "وصول 3 شهداء الى المستشفى الاندونيسي جراء غارة جوية في بيت لاهيا في شمال القطاع".



