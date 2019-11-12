Advertisements
Advertisements
Advertisements

استشهاد 11 فلسطيني في هجمات لإسرائيل على قطاع غزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة، مساء الثلاثاء، إلى 11، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا.

واكد المصدر في بيان "وصول 3 شهداء الى المستشفى الاندونيسي جراء غارة جوية في بيت لاهيا في شمال القطاع". 

وأكد مصدر امني حصيلة القتلى التي ارتفعت الى 11 بمن فيهم احد قادة الجهاد الإسلامي وزوجته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عناصر ينتمون إلى منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة لـ«الجهاد الإسلامي» في شمال القطاع.

وقتل المسؤول البارز في «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا (42 عاماً)، وزوجته، في استهداف إسرائيلي لمنزله في غزة فجر اليوم.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وحملت «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بـ«ضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده».

ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، كما واصلت إسرائيل شن غارات على القطاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطاع غزة غارات بهاء أبو العطا اسرائيل استشهاد 11 فلسطيني

أخبار تهمك

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل - رونالدو يتخذ قرارًا ناريًا ويحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel.. مرتضي منصور يعلن موعد انطلاقها

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نتنياهو يعلن مسؤوليته عن عملية اغتيال أبو العطا

من هو "بهاء أبو العطا".. وماذا يُعنى لإسرائيل؟

فشلت إسرائيل في اغتياله.. ما لا تعرفه عن أكرم العجوري

"اغتيال قيادي جهادي وتهديد إسرائيلي".. مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 5 فلسطنيين

خارجية الأردن تدين العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status