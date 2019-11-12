الوزراء: نستهدف نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة في 2020

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنهم يستهدفون نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة، من كل الوزارات، في المرحلة الأولى بعد منتصف عام 2020.



وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن بعض الوزارات ستنتقل بشكل كامل بعد 2020 إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مثل الوزارات الصغيرة، التي عدد موظفيها صغير.



وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة بها أجود وأفخر شبكات الطرق في مصر، والتي تربيط بين العاصمة الإدارية الجديدة بكل شرايين القاهرة، بما فيها المدن الجديد مثل الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، عن طريق المحاور والكباري والطرق، لافتًا إلى أن معظم طرق العاصمة الإدارية الجديدة تم الانتهاء منها، وسيزداد طرق جديدة تربط العاصمة بالقاهرة.

