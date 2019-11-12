نجوم الرياضة في عزاء علاء علي

حرص نجوم الرياضة والزمالك على حضور عزاء اللاعب الراحل علاء علي نجم الزمالك وطلائع الجيش ودجلة السابق مساء اليوم الثلاثاء في مسقط رأسه بحي عين شمس بمدينة القاهرة.









وكان على رأس الحضور محمود عبد الرازاق شيكابالا قائد فريق الزمالك ويوسف أوباما بالإضافة إلى محمود أبو رجيلة وشهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق وعرفة السيد.













وكان علاء على وافته المنية صباح أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض طوال الفترة الأخيرة عقب إجراء جراحة في المخ.









وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر إقامة عزاء على نفقة النادي كما أنه وعد بتخصيص راتب شهر لأسرة اللاعب في لفتة إنسانية من رئيس الأبيض لأسرة اللاعب.



