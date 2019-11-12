الصحة لـ الأطباء: مكاتبنا مفتوحة لتبديد مخاوفكم من النظام الجديد

قال الدكتور أحمد محي، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات والمعاهد، إنهم لاحظوا أن 50% من الأطباء المصريين الملتحقين بنظام النيابات لا يحصلون على التدريب الكافي.



وأشار "محي"، خلال حواره برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء، إلى أن نظام التكليف عبارة عن عامين، ووبعد مرور عام من التكليف يتقدم الطبيب للالتحاق بالنيابات، موضحا أن النظام التكليف والتدريب والزمالة المصرية الجديد سيوفر للطبيب عام، وسيبدأ التدريب منذ اليوم الأول لتكليفه.



وأكد أن النظام الجديد سيضمن للمريض المصري توافر طبيب مؤهل بشكل كامل، منوها إلى أن تخوف الأطباء من النظام الجديد أمر طبيعي، معقبًا: "مكتبي مفتوح لتبديد المخاوف"، لافتا إلى أن النظام الجديد وفر من عامين ونصف إلى 5 سنوات في عمره الوظيفي.

