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الكشف عن تشكيل برشلونة مع قدوم نيمار

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:51 م
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نيمار
نيمار
حسام مجدي
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أظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبة كبيرة في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاجأة بشأن عودة نيمار لبرشلونة
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار لازال لديه الأمل في العودة إلى نادي برشلونة بل وأخبر المقربين منه أنه يريد العودة للنادي من جديد.

تشكيلتان متوقعتان لبرشلونة في حالة عودة نيمار
وقدم موقع "تريبونا" تشكيلاتان متوقعتان لنادي برشلونة في حالة عودة نيمار بالفعل للفريق في نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر التشكيل الأول لبرشلونة في حالة عودة نيمار كالآتي:
"تير شتيجن، جوردي ألبا، كليمونت لينجليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، فرينكي دي يونج، نيمار، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان."

بينما يعتبر التشكيل الثاني لبرشلونة في حالة عودة نيمار كالآتي:
"تير شتيجن، جوردي ألبا، كليمونت لينجليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، فرينكي دي يونج، انسو فاتي، عثمان ديمبيلي، لويس سواريز".

مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم
وقد شارك نيمار دا سيلفا في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.

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