خطاب "ترامب" يرفع أسعار الدولار خلال التعاملات اليوم الثلاثاء





تلقت أسعار الدولار دعم من خطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بعد أن أكد عن اقتراب توقيع الاتفاق التجاري في مرحلته الأولي مع الصين.





وصعد سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1009 دولار، في حين استقر أمام الين الياباني عن سعر 109 ين، واستقر أمام الجنيه الإسترليني ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2852 دولار.





وتراجع سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 0.9926 فرنك.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 98.336.