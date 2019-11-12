طبيب نفسي: أكثر من نصف الرجالة في مصر معرضين للعنف من زوجاتهم

قال الدكتور محمد طه، استشاري وأستاذ مساعد الطب النفسي، إن الدراسات والأبحاث العلمية أكدت أن 30% من الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف من أزواجهم يبلغون عنهم.



وأشار "طه"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن 10% فقط من الرجال الذين يتعرضوا للعنف من زوجاتهم هم من يبلغون، نظرًا لأنه أمر غير مقبول اجتماعيًا، مضيفًا: "الرجل يشعر أن الإبلاغ عن العنف الذي تعرض له من زوجته بمثابة فضيحة له".



وأضاف أن ظاهرة عنف الزوجات ضد أزواجهم أصبحت معروفة وتتزايد في العالم كله، معلقًا: "ربنا يستر علينا كلنا"، منوها إلى أن هناك دراسة أعدها مركز الأقصر للدراسات والحوارات والتنمية تفيد أن أكثر من نصف الأزواج في مصر معرضين للعنف من زوجاتهم، أى أن 50،6% من الأزواج معرضين للعنف من الزوجات.

